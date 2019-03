Tenembaum contó por qué no fue al queremos preguntar de Lanata

Los conductores de Radio Con Vos Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase explicaron que no firmaron la solicitada en apoyo al periodista Daniel Santoro por considerarla "partidaria" de un sector de la prensa. Además Tenembaum explicó por qué no fue al Queremos Preguntar, el programa que hizo Jorge Lanata para pedir que se hagan conferencias de prensa por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

"Me parece que metió la pata, me parece que es un error como las cuentas en el exterior, pero también me parece que es una campaña", sostuvo Tenembaum sobre Santoro en referencia a las cuentas falsas de Máximo Kirchner y Nilda Garre que fueron tapa de Clarín.

Tenembaum explicó que no firma habitualmente solicitadas, porque casi nunca coincide con todo aquello que diga el texto y además sostuvo que no quiere quedar involucrado con una cuestión partidaria. "Por eso no fui tampoco al queremos preguntar", sostuvo.

"Lo que me hace ruido es que estas personas no harían lo mismo con personas que no piensan lo mismo", sostuvo a su tiempo Sietecase.

"La gente que solidariza con Santoro lo hace, porque piensa como Santoro en su gran mayoría. Son los mismos periodistas que después escriben, cuando hay un fallo que no les gusta, que Ramos Padilla es K y no dicen que Bonadio es M", afirmó Sietecase.