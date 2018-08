Tras la publicación del disco "El ruiseñor, el amor y la muerte", el Indio Solari brindó una pequeña conferencia de prensa con los medios independientes Somos Radio (radio de las Madres), la Garganta Poderosa, FM La Patriada y a Redonditos de Abajo. Durante la conversación, el cantante criticó al gobierno de Mauricio Macri y el periodista Ernesto Tenembuam salió a chicanearlo por sus palabras.

"Para mí es un Gobierno que está obrando con mucha desidia, intereses previos. No me alcanzaría el día, la mañana, para poner adjetivos que no son fastos. Hay gente que está sufriendo mucho. La mayoría de la sociedad, a excepción de los que están beneficiados por esto, están sufriendo de una manera muy grande", fue el diagnóstico de Solari sobre el Gobierno.

Y agregó: "El temor que me da es que yo he pasado momentos muy similares a estos en mi vida y terminaron muy mal. Sobre todo para los jóvenes, ¿no?". Tras los dichos, el periodista de Radio con Vos subestimó la opinión del cantante: "Es bastante lógico que un fan de Aníbal Fernández tenga ese diagnóstico del país y que tuviera el contrario cuando gobernaba Aníbal Fernández".

"Creo que es la posición genuina de él. Pero me parece que forma parte de un grupo de gente que creía que estábamos en Bélgica, en Burundí y es simétrico a lo que piensan lo contrario", concluyó Tenembaum.