Luego de que los conductores de Telefe promocionaran el anuncio sobre su romance, que finalmente fue negado por ambos, la periodista Nancy Pazos lanzó una durísima acusación contra ambos.

"No les creo nada. Me puedo divertir un rato con los piropos mutuos que se hacen en las redes sociales, pero en el contexto de noticiero parece un chivo pagado por Macri", apuntó Pazos en el programa Confrontados, de Canal 9.

Embed

Y también apuntó contra el Gobierno por el polémico banner de Romeo y Julieta que colgaron de la Casa Rosada por San Valentín. "Ayer ver ese banner en la Casa Rosada no me gustó nada, sin entrar en la discusión de si el romance de Romeo y Julieta que terminaban los dos suicidados era el indicado", cuestionó.

Y agregó: "Que pongan su cabeza en pensar estas cosas cuando hay gente que no puede cargar la SUBE para ir a trabajar. Ya no digo que no llegan a fin de mes. La situación es terrible. Ayer se conoció el número de inflación y es tremendo. Y todavía faltan un montón de aumentos. Me da mucha tristeza"

Pero enseguida retomó su crítica a Barili y Pérez. "Me parece que en el aire del noticiero podría estar bien un ratito. Una cosa es una broma. Pero sentarse a hacer un bloque entero en lugar de hablar del 2.9% de inflación. Sacarle tiempo a todo lo que está pasando para hablar de tu propio romance me parece muy onanista", disparó.