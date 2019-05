Lanzan el nuevo ciclo televisivo de UNITV sobre la comunidad trans: "Ruinas, diálogos sudakas desde el fracaso"

La Universidad Nacional de General Sarmiento y la Colectiva Lohana Berkins presentan el nuevo ciclo televisivo de UNITV: "Ruinas, diálogos sudakas desde el fracaso". Será el próximo martes 21 de Mayo a las 19:30 hs. en JJ Cultural Jean Jaures 347 y contará con la presencia de Marlene Wayar, Susy Shock y Gabriela Diker (Rectora de la casa de altos estudios).

Este ciclo será conducido por Marlene Wayar, psicóloga social, activista travesti y autora del libro Travesti / Una teoría lo suficientemente buena. Esta primera temporada de “Ruinas” consta de cinco capítulos de una hora de duración. El ciclo va a ser emitido quincenalmente los días viernes a las 22 horas a partir del 24 de mayo en www.uni-tv.com.ar .

Ruinas tiene dos característica especialísimas: una, es el primer ciclo donde absolutamente todos les protagonistas son travestis y trans; otra, es el primer ciclo donde el tema central no es principalmente la identidad de género o elección sexual de les invitades sino su propia actividad, sus aportes estéticos, cinetíficos, conceptuales, políticos. Es decir, un ciclo donde son tratades cabalmente como personas que desarrollan una actividad, más allá y más acá de su orientación sexual o de género.

¿Cuál es la experiencia travesti que venimos a traer? se autopregunta Marlene Wayar en Ruinas. “Ser travesti es haber nacido en un mundo que no nos hablaba, que no nos contemplaba, que no nos decía que teníamos la posibilidad de ser. Cada una de nosotras vino a este mundo y tuvo que inventarse a sí misma, empezar a observar, a mirar qué podía tomar de manera ecléctica, de manera trashumante, de modo prostitutivo. ¿Qué es lo que hay que se puede usar? Somos sobrevivientes de ese mundo y entonces, desde nuestro propio aparato traductor, en nuestras cabecitas, lo que vemos es que no hay un futuro utópico o distópico, estamos en el fracaso", advierte.