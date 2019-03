La guionista de "Argentina, tierra de amor y venganza" a los insultos con los que critican su novela

Carolina Aguirre es la guionista de la novela estrella de El Trece este año, llamada "Argentina, tierra de amor y venganza". Pero no siempre se puede agradar a todo el mundo, y las críticas que recibe en las redes sociales la hicieron explotar en múltiples respuestas.

''Idiota a pedal, te voy a responder aunque sos una idiota y no mereces ni el aire que respiras, porque sos una pava que mira tele y acumula resentimiento y está en su casa tejiendo y sacando conjeturas sobre gente que no conoce, ni la conoce, ni la registra (...) No trabajas en Polka, no conoces a nadie, solo comentas lo que ves en los chimentos. Nace de nuevo. Densa’’, contestó Aguirre a una usuaria.

Pero no fue la unica seguidora en criticarla, por lo que Carolina Aguirre aseguró: ''Al que diga algo agresivo o violento le voy a responder con la misma violencia. Yo no creo en poner la otra mejilla y aguantar el resentimiento y la frustración de los demás’’.

La autora se despacha agrediendo a los seguidores y advierte a que si le hacen críticas ella se tomará un tiempo para responderles e insultarlos.

''Si me insultas y tengo tiempo, te voy a decir cosas horribles y dolorosas, para que no te salga gratis, cuando pienses en violentar a alguien, medites un poco si estás listo para aguantar la agresión que te van a devolver’’, escribió en una historia de Instagram.