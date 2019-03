Aún sin conductor definido para la temporada 2019, la producción de Intratables evalúa contratar a un al ex presentador de CQC, Guillermo López, para reemplazar a Santiago del Moro.

Luego de que el periodista ultramacrista Diego Leuco rechazara el ofrecimiento, la llegada de un sucesor se dilató e Intratables aún no cuenta con un conductor oficial para 2019.

Desde la salida de Del Moro, la conducción recayó en el relator de fútbol Paulo Vilouta, quien se tomará vacaciones y será suplantado interinamente por Guillermo Andino, sin embargo, ninguno de los dos continuaría en esa posición durante el resto del año.

Ahora, de acuerdo con información de Pablo Montagna, en La Nación, la intención de América es contar con el 'Pelado' López que, si bien fue parte de CQC, nunca se especializó en los temas políticos.

"Sí, es verdad que me llamaron y me lo ofrecieron. Es halagador que me ofrezcan conducir uno de los programas más importantes del canal", le dijo el conductor al diario.

