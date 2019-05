El emotivo momento entre Maru Botana y 'Pampita' por la muerte de sus hijos

La modelo Carolina 'Pampita' Ardohain y la cocinera Maru Botana protagonizaron un emotivo momento al recordar la perdida de sus hijos en una entrevista televisiva.

'Pampita' invitó a su programa "Pampita Oline" a la chef, quien se emocionó al ver un video homenaje que repasó toda su carrera. El estado de Botana también contagió a la integrante de Showmatch, quien recordó su encuentro en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

"Me sentí súper cerca tuyo (en PH). Al que no le pasó no sabe bien qué es. Hay cosas en la vida que te unen y está bueno transmitirlo porque hay gente que nos mira como personas inalcanzables y no", señaló la cocinera.

Al tiempo que agregó: "Nos pasó, seguimos adelante y está buenísimo. A mí me pasa con mis hijos que pueden hablar de Facu y a vos te debe pasar lo mismo".

'Pampita' intentó mantenerse en el rol de conductora pese a su visible emoción y consultó a su invitada sobre cómo lleva el dolor y la posibilidad de hablar de la muerte de su hijo, quien falleció a los seis meses de muerte súbita.

"Yo todavía públicamente no lo hago nunca. Me quedé muy impactada con tu relato en PH. Capaz con los años yo puedo contar algo distinto y ayudar a muchos", resaltó Ardohain, que sufrió la muerte de Bianca, su hija de seis años que falleció en 2012 como consecuencia de una neumonía hemorrágica.

"La gente conoce todo de mí. Yo estaba en un programa en vivo y a Facu lo llevaba. Entonces cuando volví, tuve que contarlo porque el público forma parte de mi vida. En ese momento, sentí que tenía que hacerlo", detalló Botana.

Y enfatizó: "Fue durísimo porque habían pasado 15 días. Por lo general, yo contaba que estaba embarazada y tuve que decir que había fallecido Facu. Era súper fuerte en todo sentido, pero volví por mi familia. Yo quería que mis hijos fueran felices, fuertes, seguros y sin miedo".