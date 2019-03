Dolores Fonzi estalló contra un medio ultramacrista

La actriz Dolores Fonzi envió un duro cuestionamiento al portal ultramacrista Infobae por el título que le pusieron a una entrevista que le realizaron.

El titular hacía referencia a que Fonzi no se sentaría en la mesa de Mirtha Legrand y la actriz no concordó con la decisión editorial, por lo que hizo un fuerte descargo en Twitter.

"Me senté en la mesa de Mirtha varias veces. Hoy, sabiendo que es un programa que está en contra de la ley de aborto legal, me parece que es ir a luchar contra molinos de viento. No creo que la lucha esté ahí. @infobae Titulen bien!", criticó.

Embed Hola Dolores, te adjunto el video sobre la pregunta de Mirtha, realmente no entiendo en qué sentís que el título no es fiel. pic.twitter.com/oCkyNAFRaU — Tatiana Schapiro (@tati_schapiro) 16 de febrero de 2019

Ante el cuestionamiento, la periodista Tatiana Schapiro, quien le realizó la nota, le contestó: "Hola Dolores, te adjunto el video sobre la pregunta de Mirtha, realmente no entiendo en qué sentís que el título no es fiel".

Al respecto Fonzi aseguró que "debe ser difícil después de 40 minutos de conversación encontrar un título que abarque toda la nota", pero enfatizó que la elección de Infobae sólo buscaba "enfrentamientos absurdos que sólo hacen perder el foco de lo que realmente importa". "Es una picardía maliciosa a la cual ya por desgracia estamos acostumbrados", agregó.