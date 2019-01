SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex tenista Juan "Pico" Monaco protagonizó un tenso momento en medio de una nota mientras se encontraba en un evento en Punta del Este y que terminó con el llanto de una notera de Fox Sports.

La molestia del ex tenista se debió al ser consultado por el romance con la modelo Pampita, al punto tal que hizo llorar a la periodista, Stephanie Delay, que lo estaba entrevistando.

La nota se desarrolló con total normalidad. Sin embargo, al apagarse las cámaras, Pico se mostró muy enojado con la joven y la producción. “Nunca más. Nunca más, ¿sabés por qué? Porque es Fox Sports y yo pensé que no me iban a preguntar esto”, se escucha reclamar al novio de Pampita.

Minutos más tarde, la periodista habló sobre lo ocurrido. “Cuando le pregunté por Pampita, primero se sorprendió y cuando se apagaron las cámaras, la verdad, me sentí mal. Nunca nadie me había tratado de esa forma. Se puso medio agresivo, no reaccionó bien, no estoy acostumbrada a que me traten así, me sentí muy mal", contó.

"Sí, me puse a llorar. Pensé que estaba todo blanqueado, pregunté algo que ya se sabe y no sé por qué reaccionó de esa forma. Nunca nadie me contestó de esa forma, no la pasé bien, me quede muy angustiada. Cuando se fue y me aflojé, me largué a llorar. No estoy acostumbrada a que me traten de esa forma”, finalizó la notera.