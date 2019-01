SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El economista de derecha Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con el dirigente de izquierda Marcelo Ramal que terminó abruptamente cuando el mediático gritó: "Ramal, la tenés adentro boludo".

Milei estaba siendo entrevistado por los periodistas de Crónica TV cuando empezó a enojarse luego de una consulta que no le cayó bien. En ese momento intervino Ramal, lo que desató aún más la furia del mediático.

"Marcelo Ramal tampoco sabe nada, yo lo conozco a Marcelo, no me vengan… y si querés que hable con Ramal este no es el contexto. Esto no es un debate, Marcelo vos de estas cosas no sabés…", disparó el economista.

Al mismo tiempo, el dirigente de izquierda le respondía: "Sos un liberal que apoya al Estado cuando subsidia a las petroleras y los bancos. Sos un crítico trucho del Estado. Te pusiste nervioso porque te desenmascaré, sos trucho".

"Ramal vos no sabés de estas cosas, no voy a debatir con vos porque no sabés de economía porque sos marxista. Si supieras de economía no serías socialista. ¿Por qué no se dedican a hacer cosas serias? Bien de zurdo pedorro. Andá a estudiar economía en serio", insultó Milei.

En ese momento, los periodistas en el estudio intentaron calmar los ánimos, pero Milei terminó la entrevista agrediendo a la conductora e insultado a Ramal: "Sos una roñosa, porque me hacés una trampa para ponerme a discutir con un pelotudo que nos sabe. Ramal la tenés adentro boludo".