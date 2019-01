SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Alejandro Wiebe, conductor del programa Minuto para ganar, que se estrenará el próximo 14 de enero en Telefe, estalló de furia en redes sociales cuando llegó temprano al canal para trabajar, pero por un simulacro de evacuación todo se demoró.

"Me despierto 8 am para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un 'simulacro de evacuación'. Genios. Vine al pedo. Lpmqlp", publicó el 8 de enero en su cuenta de Twitter. Sin embargo, ese tuit fue borrado, pero quedaron resabios de su cansancio por la red social.

tuit tuit marley .jpg

Ese mismo día, después del enojo, comenzó a pedir que alguien le pegue "un cachetazo" para ver si lograba despertarse porque "la cara de sueño sigue sin irse".

Embed Quien me pega un cachetazo así me despierto? — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Embed Y la cara de sueño sigue sin irse! — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

El enojo y molestia por levantarse temprano lo llevaron a preguntarse: "¿Cómo se hace para sacarse el sueño de la cara y disimular despierto?

Embed Cómo se hace para sacarse el sueño de la cara y disimular despierto? — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

