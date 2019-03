En el Día de los Enamorados, la pareja televisiva que está al frente de Telefé Noticias, compuesta por Rodolfo Barili y Cristina Pérez, realizó un especial de San Valentín en el que blanquearon su relación sentimental. En este marco, aclararon cuál es su vínculo, en medio de los rumores que indican que podrían ser pareja en la vida real.

"Una vez me acuerdo que te dije que, en mi experiencia en la tele, no había un lugar donde uno se sentía tan solo como frente a la cámara y el plano del noticiero. Y, por lo menos lo que yo siento 17 años después, es que gracias a vos no estoy tan sola", comenzó, emocionada, Pérez.

"Nos pasa genuinamente que, por momentos, nos conmueve el amor de ustedes, cuando nos paran en la calle y nos preguntan 'Che, ¿hay amor?'. ¿Cómo no va a haber amor? Hay amor por lo que hacemos, hay amor por hacerlo juntos. A veces del otro lado no lo ven, pero sin acordarnos tenemos mismas palabras. Es una vida caminada junto, y junto a vos. Son casi 17 años, todo un récord, esta cosa de empatía que hace que vos hables de amor", continuó Barili, hablando a cámara.

Pérez, en ese momento, blanqueó el vínculo entre ambos: "A nosotros nos hace sentir muy pequeñitos en este momento toda la ilusión de los que en estos años nos mostraron algo que nosotros no veíamos, pero que nos pasaba todo el tiempo, y unieron nuestros nombres. Nos dimos cuenta de que había algo que habíamos construido juntos que pasaba del otro lado y que generaba esa ilusión de que nos ves juntos y querés que siempre estemos juntos".

"Por un lado es cierto, estamos siempre juntos, porque más de una vez hemos llorado por alguna tristeza personal, hemos pasado momentos difíciles, y también hemos tenido crisis como las que tienen las relaciones profundas de la vida. Si lo que te llega a vos es el amor que nos tenemos, significa que algo hicimos bien, porque claro que nos queremos mucho. Hoy nos sentimos casi obligados a dar este momento íntimo de nuestra relación porque es lo que sentimos que pasa del otro lado, y si les pasa a ustedes de alguna manera nos pasa a todos juntos", sostuvo la periodista.

Esta charla íntima entre los periodistas y la cámara cerró entre abrazos y una presentación del cantante Axel, quien tocó el piano y cantó dos canciones de amor por la fecha festiva.