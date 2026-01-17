UE quiere forzar retirada progresiva de proveedores chinos de infraestructuras clave: FT

Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea ondeando al exterior de la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica.

La ‍Unión Europea está tratando de forzar la retirada progresiva de los ‍equipos de fabricación ⁠china de las infraestructuras críticas, prohibiendo a empresas como Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones y los sistemas de energía solar, informó el sábado el Financial Times.

El régimen existente para restringir a los proveedores de alto riesgo es voluntario, ‌pero es probable que la ⁠propuesta de ciberseguridad de ⁠la zona lo haga obligatorio para los países de la UE, según el informe, ‍que cita a funcionarios no identificados.

Algunas empresas de telecomunicaciones de ⁠grandes mercados como España ‌y Alemania se han resistido a aplicar tales medidas, pero la propuesta se presentará el martes, según el informe.

Los plazos para la retirada progresiva ‌dependerán de ‌los riesgos que plantee al bloque y al sector específico y tendrán en cuenta los costos y la disponibilidad de proveedores alternativos, ​añadió.

Reuters no pudo verificar de inmediato el informe. La Comisión Europea, el Ministerio de Comercio chino, Huawei y ZTE no respondieron a las peticiones de comentarios.

Reuters informó en diciembre que Huawei está evaluando el ‍futuro de una planta recientemente terminada en el este de Francia, en medio de una postura cada vez más dura de algunos gobiernos sobre el uso de ​equipos chinos y el lento despliegue de 5G en Europa.

Estados Unidos prohibió la homologación de ​nuevos equipos de telecomunicaciones de Huawei y ZTE en 2022 y ha ⁠animado a sus aliados europeos a hacer lo mismo.

Con información de Reuters