WhatsApp dice que Rusia intenta bloquear sus servicios

WhatsApp dijo que Rusia estaba tratando de bloquear sus servicios porque la aplicación de mensajería propiedad de Meta Platforms ofrecía el derecho de las personas a una comunicación segura, y se comprometió a seguir tratando de hacer que los servicios cifrados estén disponibles en Rusia.
Rusia ha empezado a restringir algunas llamadas de Telegram y WhatsApp, acusando a las plataformas de propiedad extranjera de no compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo.
"WhatsApp es privado, cifrado de extremo a extremo y desafía los intentos del Gobierno de violar el derecho de las personas a una comunicación segura, razón por la cual Rusia está tratando de bloquearlo a más de 100 millones de rusos", dijo WhatsApp en un comunicado.
"Seguiremos haciendo todo lo posible para que la comunicación cifrada de extremo a extremo esté disponible para las personas en todas partes, incluso en Rusia".
Con información de Reuters