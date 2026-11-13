WhatsApp: cómo enviar fotos en calidad real sin perder resolución más allá del botón HD

Enviar una foto por WhatsApp puede parecer una tarea sencilla, pero la aplicación aplica distintos niveles de compresión que pueden afectar la calidad de las imágenes. Incluso cuando se selecciona la opción HD, las fotografías siguen siendo procesadas y pierden información técnica, como la fecha, la ubicación y los ajustes de la cámara.

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Para enviar fotos por WhatsApp en calidad original, sin perder resolución ni metadatos, existe una alternativa: compartirlas como documentos. Este procedimiento permite conservar el archivo tal como fue capturado, sin que la plataforma modifique sus características.

Qué diferencia hay entre enviar fotos en HD y como documento

WhatsApp ofrece tres modalidades para compartir imágenes, pero cada una tiene un resultado diferente. El envío estándar aplica una compresión elevada que puede reducir la resolución hasta unos 1600 píxeles y elimina los metadatos EXIF, que contienen información sobre la captura.

Por su parte, la opción HD utiliza una compresión menor y permite alcanzar resoluciones de hasta 4000 píxeles. Sin embargo, también procesa las fotografías y descarta los datos técnicos originales.

En cambio, enviar una imagen como documento evita la compresión y mantiene el 100% de su resolución, el perfil de color y los metadatos EXIF. La principal diferencia es que la fotografía no aparece como una vista previa grande dentro del chat, sino como un archivo que el destinatario debe descargar y abrir.

Cómo enviar fotos sin perder calidad desde Android

En los celulares Android, el procedimiento para compartir imágenes en su formato original es el siguiente:

Abrir WhatsApp e ingresar al chat en el que se quiere enviar la fotografía. Presionar el ícono del clip que aparece en la barra inferior. Seleccionar la opción Documento. Elegir «Seleccionar de la galería» o «Buscar otros documentos». Ingresar a la carpeta de imágenes o fotografías y localizar los archivos. Seleccionar las imágenes deseadas y presionar «Enviar».

De esta manera, el destinatario recibirá el archivo con su nombre original y el peso real en megabytes, sin reducción de calidad.

Cómo hacerlo desde un iPhone

En los dispositivos de Apple, el procedimiento también se realiza desde la opción Documento. Primero hay que abrir el chat, presionar el botón «+» y seleccionar «Documento». En las versiones recientes de WhatsApp aparece la alternativa «Seleccionar foto o video», que permite acceder directamente a la galería.

La opción HD también procesa las fotografías y descarta los datos técnicos originales.

Después, solo hay que elegir las imágenes y tocar «Enviar». Si esa opción no aparece, se puede abrir Fotos, compartir la imagen, guardarla en Archivos y luego seleccionarla desde WhatsApp.

Cuál es el límite para enviar imágenes como documentos

WhatsApp permite compartir documentos de hasta 2 GB, por lo que también es posible enviar fotografías RAW y grandes cantidades de imágenes sin comprimir. Para quienes prefieren utilizar HD en los envíos habituales, la aplicación permite establecer esa calidad como predeterminada desde Ajustes, Almacenamiento y datos y Calidad de carga de los archivos multimedia.

De esta manera, cada usuario puede elegir entre priorizar la comodidad del envío habitual o conservar todos los detalles de sus fotografías originales.