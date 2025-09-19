Apple usó IA para descubrir la nueva función de notificación de presión arterial en el Watch

El reloj de Apple de la serie 11 se expone en la Apple Store de Nueva York

Los modelos Apple Watch Series 11 que salen a la venta el viernes incluyen la función de notificar a los usuarios que podrían tener la presión arterial alta, una característica que la empresa desarrolló utilizando inteligencia artificial en lugar de un tensiómetro.

La función de notificación, que funcionará también en modelos previos hasta el Apple Watch Series 9, surgió de la aplicación de modelos de IA a los datos de sensores existentes, dijo Sumbul Ahmad Desai, vicepresidenta de Salud de Apple.

Apple llevaba años interesada en tratar de identificar la hipertensión arterial, dijo a Reuters.

Esta afección afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, pero la mitad de los adultos que la padecen no son diagnosticados, en parte porque el estándar para medir la presión arterial -un brazalete llamado esfigmomanómetro- es algo que mucha gente sólo encuentra en la consulta del médico.

Apple utilizó la IA para ordenar los datos de 100.000 personas inscritas en un estudio del corazón y movimiento, que lanzó originalmente en 2019, para ver si podía encontrar características en los datos de la señal del sensor principal del reloj para el corazón que luego podría cotejar con las mediciones tradicionales de la presión arterial, dijo Desai.

Después de múltiples capas de aprendizaje automático, Apple llegó a un algoritmo que luego validó con un estudio específico de 2.000 participantes.

Las medidas de privacidad de Apple significan que "una de las ironías es que no obtenemos muchos datos" fuera del contexto de los estudios a gran escala, dijo Desai. Pero los datos de esos estudios "nos dan una idea de, científicamente, cuáles son algunas otras señales que merece la pena seguir (...) esos estudios son increíblemente potentes".

La función, que recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, no mide directamente la presión arterial, sino que notifica a los usuarios que podrían tenerla alta y les anima a utilizar un brazalete para medirla y hablar con un médico.

Apple tiene previsto desplegar esta función en más de 150 países. Según Ami Bhatt, directora de innovación del Colegio Americano de Cardiología, podría ayudar a las personas a descubrir precozmente la hipertensión y reducir afecciones relacionadas, como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales.

Bhatt, que dijo que sus opiniones son suyas y no representan las del colegio, afirmó que Apple parece haber tenido cuidado de evitar falsos positivos que pudieran alarmar a los usuarios. Sin embargo, el fabricante del iPhone debería recalcar que la nueva función no sustituye a las mediciones tradicionales ni al diagnóstico profesional.

"También existe el riesgo de una falsa tranquilidad: los que no reciben una alerta pueden asumir erróneamente que no tienen hipertensión", dijo Bhatt en una entrevista.

Con información de Reuters