Steam puede ser el lugar donde convivan todos tus juegos, incluso los que compraste en otras tiendas. La función lleva años dentro del cliente: añadir un producto que no es de Steam a la biblioteca.

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Funciona como un acceso directo avanzado: el juego aparece en la biblioteca y se abre desde ahí o desde Big Picture, pero Steam no lo gestiona. Entender esa diferencia evita frustraciones.

Cómo añadirlo paso a paso

Abrí Steam en tu PC o dispositivo Steam y hacé clic en el menú Productos. Elegí Añadir un producto que no es de Steam a mi biblioteca y se abre una ventana para buscar juegos. El juego tiene que estar ya instalado: un instalador suelto no sirve.

Si no aparece en la lista, hacé clic en Buscar e indicá la ruta del archivo. Marcá los que quieras y tocá Añadir seleccionados. El proceso sirve en PC, Steam Deck y Steam Machine.

Qué ganás con este método

Los juegos quedan en tu biblioteca y podés cambiar el nombre, organizarlos en colecciones y personalizar iconos, imágenes y logos. Además de juegos, se pueden sumar emuladores, apps, wrappers y herramientas de mods: una sola biblioteca para todo.

También se pueden definir comandos o parámetros de lanzamiento propios, y en algunos casos resulta más cómodo configurar los controladores. Según el juego, podrían aplicarse optimizaciones de Steam o funcionar el modo online y el chat con amigos, pero eso depende de cada título y no siempre es posible.

Qué no hace Steam con esos juegos

Steam no descarga las actualizaciones, algo que advierte el Soporte de Steam. El juego no figura como comprado ni sirve como prueba de propiedad en tu cuenta, y tampoco hay guardado en la nube de Steam, logros ni otras integraciones avanzadas.

Si movés la carpeta a otro disco, el acceso directo puede dejar de funcionar. Y si el juego exige su propio lanzador para identificarte, jugar online o comprobar el DRM, seguirá pidiéndolo. La ventaja real de este método es ordenar el acceso, no integrar el juego a Steam.