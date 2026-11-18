Tres doctorandos de universidades argentinas están entre los 148 becarios del Programa de Doctorado de Google 2026, que reparte 13 millones de dólares a través de Google.org entre investigadores de 38 países.

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Los tres proyectos no apuntan a aplicaciones de consumo, sino a ciencia de base: audio, física de fluidos y energía. Esa es la lectura de la lista argentina: Google financia a quienes trabajan sobre los cimientos de la IA, no solo a quienes la usan.

Quiénes son los tres argentinos

Cecilia Bolaños, de la Universidad de Buenos Aires, y Joaquín María Cullen, de la Universidad de San Andrés, fueron seleccionados en el área de aprendizaje automático y fundamentos del machine learning. Diego José Trucco, de la Universidad Nacional del Litoral, quedó en Algoritmos y Optimización.

Bolaños investiga explicaciones audibles para modelos de audio mediante Flow Matching. Cullen analiza con IA basada en la física la transición de flujo laminar a turbulento. Trucco desarrolla herramientas de optimización para diseñar y planificar sistemas de energía sostenible.

Qué incluye la beca

Google.org aporta 13 millones de dólares para esta cohorte de 148 doctorandos. Cada becario recibe financiamiento directo y acceso a capacidad de computación. Google presenta el programa como un respaldo a los jóvenes científicos que impulsan la ciencia de la IA para el bien común.

También interactúa con investigadores de Google y se integra a una red internacional de científicos. El programa funciona desde 2009 y apoyó a más de 1.100 estudiantes.

Una cohorte con presencia latinoamericana

La cohorte abarca 38 países. En América Latina hay becarios de Brasil, Chile, México, República Dominicana y la Argentina, además de proyectos de Sudáfrica, Nigeria, Alemania y Taiwán.

Entre los ejemplos que destaca Google está un proyecto de Brasil de representation learning que integra datos genéticos complejos para estudiar las causas de enfermedades. Los tres argentinos, en cambio, trabajan en audio, fluidos y energía.