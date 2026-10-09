Para trabajo, estudio y gaming: el nuevo monitor de Samsung diseñado para adaptarse a todas las rutinas frente a la pantalla

Samsung presentó en Argentina los nuevos monitores Essential G31 de 24 y 27 pulgadas, diseñados para combinar trabajo, estudio y entretenimiento en el hogar. Los equipos incorporan una tasa de refresco de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 1 milisegundo y un panel IPS, características que buscan ofrecer imágenes más fluidas tanto en las tareas cotidianas como en los videojuegos.

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La propuesta apunta a quienes necesitan una pantalla versátil para utilizar durante todo el día, desde trabajar con documentos y planillas hasta jugar o mirar series. Además, la compañía informó que los monitores pueden adquirirse con hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso a estas prestaciones.

Samsung Essential G31: características y rendimiento

Uno de los principales atributos de los nuevos monitores Samsung Essential G31 es su frecuencia de actualización de 144 Hz. Esta característica permite mostrar más imágenes por segundo que las pantallas convencionales de menor frecuencia, lo que se traduce en movimientos más suaves y una experiencia visual más fluida.

El beneficio no se limita a los videojuegos. Según Samsung, también puede apreciarse al desplazarse por documentos extensos, navegar por sitios web o trabajar con planillas durante varias horas.

A esto se suma el tiempo de respuesta de 1 ms, una especificación orientada a reducir el desenfoque y las estelas que pueden aparecer cuando hay movimientos rápidos en pantalla. De esta manera, el monitor busca ofrecer una experiencia más clara en juegos y contenidos con mucha acción.

Los monitores pueden adquirirse con hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

Los equipos también incorporan las tecnologías AMD FreeSync y Game Mode. La primera ayuda a sincronizar la frecuencia de actualización de la pantalla con la salida gráfica compatible, mientras que el modo de juego está pensado para mejorar la experiencia durante las partidas.

Panel IPS y comodidad para el uso diario

Otro de los puntos destacados de los Samsung Essential G31 es su panel IPS, que ofrece colores vivos y permite visualizar la imagen con claridad desde distintos ángulos. De acuerdo con la información oficial, los monitores alcanzan ángulos de visión de hasta 178 grados.

Esta característica resulta útil para quienes comparten contenidos durante reuniones, trabajan acompañados o miran películas y series sin permanecer directamente frente a la pantalla.

La combinación de estas prestaciones busca responder a una tendencia cada vez más habitual: utilizar un mismo escritorio para trabajar o estudiar durante el día y disfrutar de videojuegos y contenido multimedia por la noche.

Con los Essential G31 de 24 y 27 pulgadas, Samsung apunta a trasladar características asociadas al segmento gamer a monitores destinados al uso cotidiano. La propuesta combina fluidez, respuesta rápida y calidad de imagen en equipos pensados para diferentes actividades dentro del hogar.