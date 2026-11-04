Tienen batería extrema y potencia para juegos: los nuevos smartphones que acaban de desembarcar en Argentina

Hasta el 16 de noviembre quienes los compren pueden obtener un regalo extra.

La marca china nubia presentó en Argentina la nueva Neo 5 Series, una generación de celulares que busca responder a distintas necesidades. Por un lado, el Neo 5 GT 5G está orientado a los videojuegos, con refrigeración activa y gatillos físicos. Por otro, el Neo 5 Max 5G apuesta por una pantalla de gran tamaño y una batería de 7.100 mAh para quienes utilizan el teléfono durante todo el día.

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Los dos modelos representan una evolución respecto de la Serie Neo 3, con mejoras en procesador, pantalla, refrigeración y autonomía. Además, ya se encuentran disponibles en operadores, retailers y tiendas oficiales, con una promoción de lanzamiento que estará vigente hasta el 16 de noviembre.

Nubia Neo 5 GT 5G: un celular diseñado para jugar

El nubia Neo 5 GT 5G incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7400, que ofrece hasta un 45% más de potencia y un 90% mejores gráficos que la generación anterior. Cuenta con 12 GB de RAM, otros 12 GB de memoria dinámica y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

Su pantalla OLED de 6,8 pulgadas tiene resolución 1.5K, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. Estas características buscan ofrecer imágenes más fluidas y una buena visibilidad incluso en exteriores.

Uno de sus principales diferenciales es el sistema de refrigeración activa, que combina un ventilador, un panel VC de 4.475 mm² y grafeno. Según la marca, permite reducir entre 2 y 5 °C la temperatura durante sesiones prolongadas de juego.

También incorpora gatillos físicos laterales de 550 Hz, AI Game Space 5.0, conectividad WiFi 6 y Bluetooth 6.0. Su batería admite carga rápida de 80 W.

Los dos modelos representan una evolución respecto de la Serie Neo 3

Nubia Neo 5 Max 5G: una pantalla de 7,5 pulgadas y más batería

El nubia Neo 5 Max 5G apunta a quienes priorizan la autonomía y el consumo de contenidos. Su batería de 7.100 mAh ofrece hasta un 25% más de autonomía estimada que la generación anterior, mientras que la carga rápida de 45 W permite reducir los tiempos de espera.

La pantalla de 7,5 pulgadas con 120 Hz y tecnología True DC Dimming es uno de sus principales atractivos. El equipo también cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7100, 8 GB de RAM, 12 GB de memoria dinámica y 256 GB de almacenamiento.

Entre sus funciones adicionales, incorpora NFC para realizar pagos con el celular, carga inversa de 10 W y gatillos físicos para videojuegos.

Cuánto cuestan los nubia Neo 5 en Argentina

La nueva serie está disponible desde el 30 de octubre en operadores, principales retailers, la tienda oficial de nubia en Mercado Libre y nubia-arg.com.

Los precios promocionales de lanzamiento son:

nubia Neo 5 GT 5G: de $1.299.999 a $1.199.999.

nubia Neo 5 Max 5G: de $899.999 a $799.999.

La promoción incluye un bono adicional de $100.000 de descuento y hasta 18 cuotas sin interés, según las condiciones de cada comercio.

Además, quienes compren cualquiera de los modelos hasta el 16 de noviembre podrán registrar su factura en neopass.nubia-arg.com para recibir un regalo: un cargador de 80 W y auriculares para el Neo 5 GT, o un cargador de 45 W y auriculares para el Neo 5 Max.