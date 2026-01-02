Tesla pierde la corona de los vehículos eléctricos frente a la china BYD

FOTO DE ARCHIVO. Se ve un logotipo de Tesla en Los Ángeles, EEUU

Tesla cedió ‍su corona como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos a la empresa china BYD después de que sus ventas anuales cayeron por segundo año consecutivo, debido ‍a la mayor competencia, la expiración ⁠de los créditos fiscales en Estados Unidos y los daños sufridos por la marca del fabricante de automóviles.

Con un aumento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos del 28% el año pasado, BYD superó a Tesla por primera vez en ventas anuales, gracias al rápido crecimiento en Europa, donde el fabricante chino ha ido ampliando la ventaja sobre su rival estadounidense.

La cifra de entregas anuales plantea interrogantes sobre si Tesla puede estabilizar su negocio principal de automóviles tras dos años consecutivos de caídas de las ventas, mientras se embarca en proyectos futuristas como ‌la robótica y los automóviles autoconducidos para justificar el alto valor ⁠de sus acciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las acciones de Tesla subían ligeramente en ⁠las primeras operaciones.

"Creo que el mercado sigue centrado en el negocio de los robotaxis, donde Tesla está probando su Cybercab en Austin", dijo Seth Goldstein, analista senior de Morningstar. "Si ‍las entregas no disminuyen en exceso en los próximos trimestres, espero que la confianza del mercado en el robotaxi siga impulsando las acciones".

Las cifras del ⁠cuarto trimestre de Tesla se conocen luego ‌de que las entregas del tercer trimestre se vieran favorecidas por la prisa por conseguir créditos fiscales para vehículos eléctricos en Estados Unidos, antes de que expiraran a finales de septiembre. La demanda de VE se ha moderado en Estados Unidos desde finales de septiembre, después de que el Gobierno del presidente Donald Trump puso fin a créditos ‌fiscales federales de ‌7.500 dólares.

Tesla dijo que entregó 418.227 vehículos en el trimestre octubre-diciembre, un 15,6% menos que los 495.570 de un año antes. Los analistas esperaban 434.487 vehículos o una caída del 12,3%, según Visible Alpha.

En el conjunto del año, Tesla entregó 1,64 millones de vehículos, frente a los 1,79 millones de ​2024. Los analistas encuestados por Visible Alpha habían esperado entregas de alrededor de 1,65 millones de vehículos.

Los analistas han dicho que Tesla se ha visto sometida a una inmensa presión en 2025 en Norteamérica y Europa, donde la competencia se intensificó y la empresa se enfrentó a una reacción negativa de la marca debido al activismo político de su presidente ejecutivo, Elon Musk.

La creciente competencia de empresas chinas y fabricantes de automóviles europeos como Volkswagen y BMW ha lastrado el impulso de ‍las ventas de Tesla.

BYD dijo que las ventas fuera de China subieron a un récord de 1 millón de vehículos en 2025, un 150% más que en 2024. La compañía ha dicho que su objetivo es vender hasta 1,6 millones de vehículos fuera de China en 2026, aunque no ha revelado un objetivo global de ventas.

En octubre, Tesla lanzó las versiones "estándar" ​del Model Y y el Model 3, con un precio unos 5.000 dólares menor al de los modelos básicos anteriores, con el objetivo de defender los volúmenes de ventas tras la pérdida ​del crédito fiscal y atraer a los clientes europeos que buscan opciones más baratas.

La medida decepcionó a algunos inversores que esperaban un recorte de precios mayor o ⁠un producto de gran consumo significativamente nuevo.

A pesar de que las entregas de vehículos se han debilitado, las acciones de Tesla subieron un 11,4% en 2025, lo que elevó el patrimonio de Musk.

Con información de Reuters