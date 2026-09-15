Televisión digital: Samsung sumó dos nuevos canales 100% gratuitos para ver series, drama y realities en sus Smart TV

El público mexicano tiene una debilidad conocida por los reality shows, y Samsung parece haberlo tomado muy en cuenta. La plataforma de streaming gratuito de la marca, Samsung TV Plus, sumó dos canales nuevos dedicados exclusivamente a este tipo de contenido.

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Se trata de "60 Días Preso: El Experimento" y "Pequeñas Grandes Mujeres: LA", dos programas emblemáticos que ahora tienen su propio canal funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Según Felipe Gagliardi, director de Desarrollo de Negocios para Samsung TV Plus en América Latina, la televisión de realidad es un formato que despierta curiosidad y construye una relación continua con la audiencia.

Cómo funciona Samsung TV Plus

Para quienes no lo conocen, Samsung TV Plus es el servicio de streaming gratuito de la marca surcoreana, disponible directamente en los televisores de la compañía. Funciona bajo el modelo de televisión gratuita con anuncios, al estilo de Pluto TV: los canales tienen una programación lineal fija, y a cambio de no pagar nada, el espectador ve algunos comerciales durante la transmisión, igual que en la TV tradicional.

De qué tratan los nuevos canales

En 60 Días Preso: El Experimento, la audiencia se adentra en el sistema penitenciario de Estados Unidos: el programa sigue a personas que ingresan voluntariamente como reclusos, sin que el resto de los internos sepa su verdadera identidad, revelando relaciones y tensiones desde una perspectiva poco habitual. Pequeñas Grandes Mujeres: LA, por su parte, acompaña la vida de un grupo de mujeres de talla baja, mostrando sus relaciones personales, amistades y desafíos cotidianos a lo largo de cada episodio.

Un catálogo que sigue creciendo

La demanda por este tipo de contenido gratuito viene en aumento, y hoy Samsung TV Plus ya ofrece más de 160 canales en la región, entre noticias, telenovelas, anime y caricaturas. Los nuevos canales de realities se suman a esa oferta dentro de la sección de entretenimiento, ampliando las opciones disponibles sin costo adicional para quienes ya tienen un televisor de la marca.