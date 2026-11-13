Telcel GAMERGY+ será la sede de la final del Campeonato Mundial de Call of Duty: Mobile 2026 en México

Ciudad de México será el escenario de la final del Campeonato Mundial de Call of Duty: Mobile 2026. Telcel GAMERGY+ reunirá del 4 al 6 de diciembre a 16 equipos de ocho regiones que competirán por un premio total de 500.000 dólares.

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La sede es el Centro de las Artes Inmersivas, en la colonia Juárez, y el evento lo producen GGTech Entertainment junto con Activision. La final cierra una temporada de torneos regionales y pruebas de clasificación, y acerca la competencia internacional a la comunidad de jugadores de México.

Quiénes compiten por el título

Los 16 equipos representan a Norteamérica, Latinoamérica, Europa, India, Japón, China, el Sudeste Asiático y África. China es la región con más cupos, tres equipos: OUG, Wolves y Qing Jiu Club. África tiene uno, ParadoX Gaming, y el resto de las regiones lleva dos cada una.

Latinoamérica compite con Street Gaming y Amigos. Norteamérica con Sybarites y unDream, Europa con Exclusive y Wanted, India con Galorys y GodLike, Japón con Diavolos e HYDRAX, y el Sudeste Asiático con Al-Ula Club y Elevate.

Qué habrá además de los partidos

El evento suma actividades comunitarias, apariciones de creadores de contenido y propuestas de patrocinadores a lo largo de los tres días. La idea es celebrar el juego y conectar con los aficionados más allá de la competencia.

El productor sénior de Call of Duty: Mobile en Activision definió a México como “un mercado clave” del juego. Telcel, que da nombre al evento, asegura que su red 5G ofrece la mayor velocidad de conexión del mercado y dice apostar “firmemente” por el ecosistema gaming.

Cómo conseguir entradas y seguir la final

La información sobre entradas, el programa completo y la transmisión oficial estará en el canal de WhatsApp de Telcel GAMERGY+. En club.gamergy.gg también se puede participar en retas y ganar premios.

El Centro de las Artes Inmersivas es un espacio cultural dedicado a experiencias que combinan arte, multimedia y tecnología, un marco que encaja con los videojuegos competitivos. El director general de GGTech Entertainment Américas calificó la organización del campeonato como “un honor”. La final se juega del 4 al 6 de diciembre, con 500.000 dólares en juego.