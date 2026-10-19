Sospechas de espionaje en OpenAI: la brecha de seguridad que podría haber dejado expuesto tu historial de chats

La revisión humana no significa que todos los chats sean leídos de principio a fin.

Las conversaciones que los usuarios mantienen con ChatGPT no son necesariamente privadas. Aunque muchas personas utilizan el chatbot de OpenAI para consultar cuestiones personales, laborales o de salud, los mensajes pueden ser procesados para mejorar el funcionamiento de la inteligencia artificial y, en determinadas circunstancias, quedar disponibles para revisores humanos.

{{{htmlAmp}}}

Esta situación vuelve a poner el foco en la privacidad de los datos personales en las herramientas de inteligencia artificial. Si bien OpenAI cuenta con mecanismos para proteger la información de sus usuarios, estos no implican que todo lo que se escribe en el chatbot quede exclusivamente entre la persona y el sistema.

Cómo puede acceder OpenAI a las conversaciones de ChatGPT

Uno de los puntos centrales es el uso de conversaciones para evaluar y mejorar las respuestas de la inteligencia artificial. Este proceso puede incluir la intervención de personas encargadas de analizar determinadas interacciones y calificar la calidad de las respuestas generadas por el chatbot.

La revisión humana no significa que todos los chats sean leídos de principio a fin. Sin embargo, sí implica que algunos intercambios pueden ser examinados por terceros que participan en tareas de evaluación, incluso cuando contienen información vinculada con aspectos sensibles de la vida de los usuarios.

Entre los datos que podrían aparecer en esas conversaciones se encuentran referencias a problemas médicos, cuestiones legales, información financiera y situaciones personales. Por eso, el hecho de que una interacción se produzca dentro de un chatbot no garantiza por sí solo que su contenido permanezca completamente confidencial.

Las conversaciones que los usuarios mantienen con ChatGPT no son necesariamente privadas.

Qué riesgos existen al compartir información personal

Uno de los principales riesgos es incluir datos sensibles en las consultas sin tener en cuenta cómo puede utilizarse posteriormente ese contenido. Una persona puede recurrir a ChatGPT para explicar un problema de salud, pedir orientación sobre una situación económica o describir un conflicto laboral, sin considerar que esa información forma parte de una interacción procesada por un servicio externo.

OpenAI aplica filtros destinados a reducir la exposición de información personal antes de que determinadas conversaciones sean revisadas. No obstante, estas medidas pueden presentar limitaciones y no garantizan que todos los datos identificatorios o sensibles sean eliminados.

Por eso, conviene evitar compartir información que no sea necesaria para obtener una respuesta, especialmente contraseñas, datos bancarios, documentos personales o detalles confidenciales de terceros.

La recomendación es utilizar ChatGPT con precaución y revisar las opciones de privacidad disponibles en la cuenta. También es importante recordar que la información que se comparte con una inteligencia artificial debe tratarse con el mismo cuidado que cualquier otro dato entregado a una plataforma digital.