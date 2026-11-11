Samsung anunció los 5 proyectos finalistas de Solve for Tomorrow 2026: estudiantes de todo el país proponen soluciones innovadoras

Samsung Argentina anunció los cinco proyectos finalistas de Solve for Tomorrow 2026, su iniciativa educativa que invita a estudiantes de nivel secundario a utilizar conocimientos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) para resolver problemáticas de su entorno. Las propuestas seleccionadas provienen de Mendoza, San Luis, Salta, Buenos Aires y Córdoba.

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En esta edición participaron 818 equipos, que presentaron 522 ideas válidas a través de la plataforma del programa. Además, se realizaron 53 talleres de Design Thinking en 19 provincias y 29 localidades del país, con la participación de más de 2.600 estudiantes y la capacitación de 500 docentes.

Cuáles son los cinco proyectos finalistas de Solve for Tomorrow 2026

Las iniciativas seleccionadas se destacan por combinar creatividad, innovación y tecnología para atender necesidades concretas de sus comunidades.

Biocalor Escolar (Mendoza): estudiantes de la Escuela Ejército Argentino 4-107, de Tunuyán, desarrollaron una propuesta para aprovechar residuos agrícolas y convertirlos en pellets ecológicos destinados a alimentar calderas escolares. El objetivo es ofrecer una alternativa de calefacción para establecimientos rurales sin acceso al gas y reducir la contaminación provocada por la quema de desechos.

estudiantes de la Escuela Ejército Argentino 4-107, de Tunuyán, desarrollaron una propuesta para aprovechar residuos agrícolas y convertirlos en pellets ecológicos destinados a alimentar calderas escolares. El objetivo es ofrecer una alternativa de calefacción para establecimientos rurales sin acceso al gas y reducir la contaminación provocada por la quema de desechos. EducInclusiva IA (San Luis): el equipo de la Escuela Técnica N° 28 creó una plataforma web que utiliza inteligencia artificial para adaptar contenidos educativos a estudiantes con diferentes discapacidades. La herramienta permite generar materiales con lectura fácil, pictogramas, audio, navegación por voz y un avatar en lengua de señas.

Ecodestil (Salta) : alumnos del Colegio Secundario Rural N° 5240 diseñaron un destilador de bajo costo para solucionar los problemas de salinidad del agua en el paraje El Retiro, en Pichanal. El dispositivo utiliza una pava para hervir el agua, separar las sales y condensar el vapor para obtener agua apta para el consumo.

: alumnos del Colegio Secundario Rural N° 5240 diseñaron un destilador de bajo costo para solucionar los problemas de salinidad del agua en el paraje El Retiro, en Pichanal. El dispositivo utiliza una pava para hervir el agua, separar las sales y condensar el vapor para obtener agua apta para el consumo. Red Inteligente de Monitoreo de Napas y Prevención de Inundaciones (Buenos Aires) : estudiantes de la E.E.S.T. N° 2 de 9 de Julio desarrollaron estaciones autónomas con sensores, conexión LoRa y energía solar para medir el nivel de las napas freáticas. Los datos alimentan un modelo de inteligencia artificial que permite anticipar inundaciones y generar alertas tempranas.

: estudiantes de la E.E.S.T. N° 2 de 9 de Julio desarrollaron estaciones autónomas con sensores, conexión LoRa y energía solar para medir el nivel de las napas freáticas. Los datos alimentan un modelo de inteligencia artificial que permite anticipar inundaciones y generar alertas tempranas. SISU, App de bienestar escolar (Córdoba): alumnos del IPEM 159 Aristóbulo del Valle propusieron una aplicación para acompañar el bienestar emocional de adolescentes. Mediante registros diarios y anónimos, la herramienta genera estadísticas generales que permiten detectar tendencias de estrés, ansiedad o conflictos sin comprometer la privacidad de los estudiantes.

En total participaron 818 equipos, que presentaron 522 ideas válidas.

Cuándo se conocerán los ganadores de Solve for Tomorrow

Los cinco equipos participarán el 26 de noviembre de un encuentro presencial en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. Allí presentarán sus desarrollos ante un jurado integrado por especialistas de los ámbitos educativo, científico y social.

Durante la jornada se evaluarán las propuestas y se definirán los resultados de la edición 2026. Con este programa, Samsung busca impulsar la educación STEM, el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo, y acompañar a los jóvenes en la creación de soluciones innovadoras para los desafíos de sus comunidades.