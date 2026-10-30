Revolución tecnológica: crearon una nariz electrónica con IA para enviar y recibir olores por Internet

La inteligencia artificial busca ampliar las posibilidades de las comunicaciones digitales con una tecnología que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: transmitir olores a través de Internet. Se trata de Scentronic, un prototipo que permite detectar determinados aromas y reproducirlos en otro dispositivo, para que una persona pueda percibirlos a distancia.

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El desarrollo estuvo a cargo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, y el Laboratorio Zhejiang, en China. Según el estudio publicado en la revista científica Science Advances, el sistema ya puede reconocer cinco olores cotidianos: café, cerveza, vino tinto, naranja y torta.

Cómo funciona Scentronic, la nariz electrónica con inteligencia artificial

El dispositivo combina seis sensores electrónicos, algoritmos de aprendizaje automático y un mecanismo de emisión de fragancias. Su funcionamiento comienza con una nariz artificial que analiza las sustancias presentes en el aire y detecta los compuestos químicos que permiten identificar un aroma.

Los sensores registran esa información y la envían a un algoritmo de inteligencia artificial, que reconoce los patrones correspondientes a cada olor. Una vez identificado, el sistema genera una señal digital que se transmite por Internet hacia un dispositivo receptor.

Este segundo aparato cuenta con pequeños depósitos que almacenan líquidos aromáticos. Cuando recibe la información, activa la fragancia correspondiente. Para dispersarla en el ambiente, utiliza un mecanismo que vibra mediante impulsos eléctricos y transforma el líquido en diminutas gotas.

Scentronic permite detectar determinados aromas y reproducirlos en otro dispositivo.

Las primeras pruebas mostraron resultados prometedores. Scentronic logró identificar las cinco categorías de aromas con una precisión superior al 96%. Sin embargo, la reproducción todavía presenta algunas dificultades.

En un experimento realizado con 14 voluntarios, los participantes reconocieron correctamente los olores individuales en aproximadamente el 73% de los casos. Cuando se utilizaron combinaciones de dos fragancias, la precisión fue cercana al 71%.

Para qué podría utilizarse esta tecnología

Los investigadores consideran que Scentronic podría tener aplicaciones en diferentes ámbitos. Una de ellas es la realidad virtual, donde permitiría sumar estímulos olfativos para generar experiencias digitales más inmersivas.

También podría utilizarse en las comunicaciones a distancia, por ejemplo, para compartir el aroma de una comida durante una videollamada. Otra posibilidad es el comercio electrónico, donde los usuarios podrían conocer determinadas fragancias antes de comprar un producto.

En el campo de la medicina, el sistema podría servir para realizar evaluaciones olfativas a distancia y estudiar posibles alteraciones o pérdidas del sentido del olfato. No obstante, esta aplicación todavía necesita nuevas pruebas.

Por ahora, Scentronic continúa en fase de prototipo de laboratorio. Sus principales limitaciones son la cantidad reducida de aromas que puede reconocer y la necesidad de contar previamente con las fragancias que pretende reproducir. Además, todavía no consigue replicar con exactitud la compleja composición química de cualquier olor.