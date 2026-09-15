Revelan quiénes integran METR, la organización propuesta por Anthropic contra los peligros de la IA

Los vínculos de METR con el ecosistema de la IA generativa generaron interrogantes sobre el nivel de independencia que puede tener.

Anthropic propuso que METR (Model Evaluation and Threat Research) tenga un papel central en la supervisión independiente de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Se trata de una organización sin fines de lucro que evalúa las capacidades de los modelos y estudia los riesgos que podrían representar tecnologías cada vez más autónomas. Sin embargo, sus vínculos con el ecosistema de la IA generativa generaron interrogantes sobre el nivel de independencia que puede tener.

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Entre sus integrantes hay exempleados de Anthropic, OpenAI y Google DeepMind, mientras que algunos de sus principales financiadores están relacionados con el movimiento Effective Altruism. La propuesta fue realizada por Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien planteó la necesidad de establecer mecanismos de control más estrictos para el desarrollo de la IA y permitir el acceso permanente de auditores externos e independientes.

Qué es METR y cómo funciona

METR tiene como objetivo evaluar científicamente las capacidades de los sistemas avanzados de IA y determinar si pueden representar un peligro catastrófico para la sociedad. Uno de sus trabajos más conocidos consiste en medir cuánto tiempo de trabajo humano puede completar de manera autónoma un agente de IA, una métrica utilizada para comparar las capacidades de sistemas capaces de ejecutar tareas de varios pasos con una intervención humana limitada.

La organización también realiza investigaciones sobre seguridad y desarrolla propuestas relacionadas con la gobernanza de los modelos. Entre sus trabajos recientes aparece una investigación vinculada con un incidente que involucró a OpenAI y Hugging Face.

Los orígenes de METR se encuentran en ARC Evals, un equipo del Alignment Research Center (ARC), dirigido por Paul Christiano, investigador especializado en alineamiento de IA y antiguo empleado de OpenAI. Para liderar el nuevo proyecto fue contratada Beth Barnes, quien había trabajado en DeepMind y OpenAI.

Entre sus integrantes hay exempleados de Anthropic, OpenAI y Google DeepMind.

En 2023, el equipo se independizó de ARC y pasó a convertirse en METR. Barnes continúa como CEO y fundadora, mientras que la organización incorporó investigadores con experiencia en algunos de los principales laboratorios de inteligencia artificial.

Cómo se financia METR

METR funciona mediante donaciones. En agosto informó que había recaudado 71 millones de dólares en seis meses. La organización sostiene que no acepta financiación de las compañías cuyos modelos evalúa ni de empleados de esos laboratorios.

Al mismo tiempo, empresas como OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta le proporcionan acceso a sus modelos y tokens para realizar pruebas. Entre sus financiadores figuran Sijbrandij Foundation, Schmidt Sciences, Packard Foundation y Pew Charitable Trusts, además de organizaciones relacionadas con Effective Altruism.

Esta combinación alimentó las críticas sobre su independencia. David Sacks, asesor tecnológico de la Administración Trump, cuestionó públicamente sus vínculos con personas e inversores relacionados con Anthropic.

El debate, según el artículo, se concentra en qué significa realmente que un organismo sea independiente: METR no recibe financiación directa de Anthropic, pero comparte parte de su ecosistema profesional y utiliza acceso a sus modelos para evaluarlos.