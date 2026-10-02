Regresa la legendaria saga de PlayStation: los primeros detalles filtrados sobre el nuevo Uncharted

Uncharted 5 estaría en marcha en Naughty Dog, según una nueva filtración que apunta al desarrollo de una nueva entrega de la saga protagonizada por Nathan Drake. Además, los primeros reportes señalan que el estudio ya habría definido quién estará a cargo de la dirección del proyecto, aunque todavía no hay detalles oficiales sobre su historia ni una fecha de lanzamiento.

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El juego llegaría después de Intergalactic: The Heretic Prophet, el próximo título del estudio, que todavía no tiene fecha de estreno. Por eso, aunque el regreso de la franquicia genera expectativas entre los fanáticos, todo indica que habrá que esperar para conocer más novedades sobre la próxima aventura de Uncharted.

Quién dirigiría Uncharted 5

De acuerdo con las filtraciones, Shaun Escayg sería el director de Uncharted 5. El desarrollador ya conoce la franquicia, ya que estuvo al frente de Uncharted: The Lost Legacy, el juego derivado de la saga que se lanzó para PlayStation 4 en 2017.

La información sobre el nuevo proyecto se conoció a partir de reportes que señalan que Naughty Dog comenzó a trabajar en otra entrega de la serie. Sin embargo, por el momento no trascendieron precisiones sobre sus características, las plataformas en las que estará disponible ni cuándo podría llegar al mercado.

El estudio tiene otros proyectos en su planificación. Entre ellos se encuentra Intergalactic: The Heretic Prophet, que continúa en desarrollo, mientras que también existen indicios de posibles nuevos trabajos relacionados con The Last of Us. Cómo organizará Naughty Dog sus próximos lanzamientos todavía es una incógnita.

¿Nathan Drake volverá a ser el protagonista?

Uno de los interrogantes principales pasa por el rumbo que tomará la historia de Uncharted 5. La entrega anterior de la saga principal terminó con un Nathan Drake más grande y una hija adolescente llamada Cassie, un punto de partida que abre distintas posibilidades para continuar la franquicia.

Nathan Drake también formaría parte de la historia.

Una de las teorías es que Cassie podría asumir el protagonismo de la nueva aventura. No obstante, los reportes indican que Nathan Drake también formaría parte de la historia, aunque todavía no está claro qué papel tendría ni si conservaría el lugar central que ocupó en los juegos anteriores.

La última entrega principal de Uncharted se publicó hace aproximadamente una década. Desde entonces, The Lost Legacy amplió el universo de la franquicia con otros personajes, pero el futuro de Drake sigue siendo uno de los temas que despierta interés entre los seguidores.

Por ahora, Uncharted 5 no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Con Intergalactic: The Heretic Prophet como prioridad inmediata, el regreso de Nathan Drake todavía parece lejano. Hasta que Naughty Dog presente información oficial, los detalles conocidos deben tomarse como filtraciones y no como anuncios definitivos.