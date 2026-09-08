Récord absoluto y entradas agotadas: la fiesta gamer que metió más de 62 mil personas en tres días

Tres días, un mismo predio y una cifra que confirma el tamaño que alcanzó el fenómeno gamer en México: Telcel GAMERGY cerró su quinta edición con más de 62.000 personas paseando por Expo Santa Fe.

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Del 28 al 30 de agosto, el festival convirtió a la Ciudad de México en punto de encuentro para jugadores, fanáticos de los esports, creadores de contenido, cosplayers y familias enteras, con una programación que fue mucho más allá de las competencias de videojuegos: torneos internacionales, experiencias interactivas, música en vivo y espacios dedicados a las nuevas propuestas de la industria.

Los esports, protagonistas del fin de semana

Uno de los momentos centrales fue el FIFAe Continental Championship North, Central America and Caribbean by eConcacaf, que definió a los representantes regionales para las FIFAe Finals 2026 en tres disciplinas: eFootball Mobile, eFootball Console y Rocket League. México se coronó campeón en las dos modalidades de eFootball, mientras que Estados Unidos y Puerto Rico se quedaron con los boletos de Rocket League. A eso se sumaron las finales de Telcel Challenger Battle Series, y la gran final de Dragon Fest by Quisqueya Esports, el torneo de Free Fire que arrancó con 70 equipos y llegó a la instancia presencial con 15 escuadras.

Música, cosplay y creadores en el mismo escenario

El Minecraft PVP World Championship, encabezado por el creador de contenido argentino Benja Calero, también tuvo su espacio en el escenario principal. En el plano musical, se presentaron MissaSinfonia Full Band, Bastián Cortés, Mr. Philip y el cierre estuvo a cargo de Grupo Clave Especial, mientras que el festival sumó concurso de cosplay, Artist Alley, Zona Kids y distintas experiencias de marcas durante los tres días.

Una vitrina para el desarrollo mexicano

La Zona Indie, convocada por LA GEMA como parte del México Indie Games Showcase, reunió a más de 10 videojuegos independientes desarrollados por estudios y creadores mexicanos, con propuestas para PC, dispositivos móviles y consolas. El festival contó con el respaldo de marcas como Telcel, BYD, Volt, Maruchan, Panini y Cinépolis, entre otras, y deja a la Ciudad de México nuevamente como punto de encuentro de una comunidad gamer que sigue creciendo edición tras edición.