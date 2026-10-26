¿Querés armar un karaoke en segundos? El método definitivo con inteligencia artificial para aislar la música y silenciar al artista

Dos herramientas con IA separan la voz del instrumental en tiempo real, así que el karaoke ya no necesita pistas especiales. Una vive en el iPhone y la otra, en un parlante.

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Hasta hace poco, cantar tus temas favoritos exigía buscar la versión karaoke y esperar que existiera. Hoy la inteligencia artificial trabaja sobre la canción original: detecta la voz principal y la baja, y deja la música. Apple y LG ya lo ofrecen, con enfoques distintos.

Apple Music Sing, el karaoke en tu iPhone

Funciona dentro de Apple Music y requiere suscripción. Abrís una canción, tocás el botón de letras y después el ícono del micrófono: un control deslizante permite subir o bajar las voces originales. Si el ícono no aparece, Sing no está disponible para ese tema.

Es compatible con iPhone 11 o posterior, iPhone SE de tercera generación, varios modelos de iPad y el Apple TV 4K, todos con el sistema actualizado. En el Apple TV podés usar el iPhone como micrófono. La disponibilidad de Sing en la Argentina no está clara.

LG xboom, un parlante que hace el trabajo

LG integró AI Karaoke en el xboom Stage 501. Según la compañía, la función separa la voz de cualquier canción en tiempo real y deja un instrumental limpio, sin necesidad de app. También suma un cambiador de tonalidad para adaptar el tema a tu registro.

El equipo tiene dos entradas de micrófono de 6,3 mm, pero los micrófonos se venden aparte, y LG declara hasta 25 horas de batería en pruebas internas. Las páginas oficiales que consulté son de otros países de la región, y la disponibilidad en la Argentina no está clara.

Qué conviene saber antes de cantar

No son equivalentes. Sing es un servicio atado a un catálogo y a una suscripción; el xboom es un equipo pensado para reunirse a cantar, con micrófonos y luces. Si ya pagás Apple Music, probar Sing no cuesta nada extra.

Ninguna de las dos es una solución universal: Sing depende de que el tema sea compatible y el parlante exige comprar hardware. Lo que cambia es la lógica del karaoke. Antes se buscaba la pista; ahora la pista sale de la canción que ya tenés.