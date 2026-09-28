"Progresa demasiado rápido": el alarmante motivo por el que un trabajador clave abandonó su puesto en Google

Se vuelve a debatir hasta dónde debería avanzar la inteligencia artificial y a qué ritmo.

Robert O’Callahan, un trabajador de Google DeepMind, decidió renunciar a su puesto por considerar que la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido. El exempleado formaba parte de un equipo que desarrollaba una nueva generación de chips destinados a hacer que los sistemas de IA fueran más rápidos y económicos. Según explicó públicamente, aunque disfrutaba de su trabajo, concluyó que continuar contribuyendo al desarrollo de esta tecnología no tenía el impacto que esperaba.

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“Millones de personas contribuyen a la aceleración de la IA, y si yo reduzco mi ritmo de trabajo, el impacto será mínimo… pero no nulo”, expresó O’Callahan al explicar su decisión. También señaló que algunas de sus habilidades son poco comunes y consideró que podía tener una influencia positiva sobre el futuro de la inteligencia artificial desde fuera de Google.

La preocupación por el desarrollo acelerado de la IA

La renuncia de O’Callahan se produjo poco después de que Jacob Coxon, investigador de Anthropic, también abandonara su puesto y cuestionara públicamente el ritmo con el que avanzan las principales empresas de inteligencia artificial.

Coxon afirmó que durante los últimos tres años había trabajado en investigaciones relacionadas con el preentrenamiento en OpenAI y Anthropic. Según su postura, ambas compañías avanzan rápidamente hacia sistemas de inteligencia artificial capaces de mejorar de manera autónoma y no están actuando con la responsabilidad necesaria.

El investigador también sostuvo que las empresas se encuentran inmersas en una competencia para llegar primero al desarrollo de sistemas cada vez más avanzados. Sus declaraciones generaron un debate sobre el futuro de la IA y los posibles beneficios y riesgos asociados con su evolución.

Robert O’Callahan, exempleado de Google Deepmind.

Dario Amodei pidió reducir el ritmo de desarrollo

Después de la renuncia de Coxon, Dario Amodei, CEO de Anthropic, planteó la necesidad de ralentizar el avance de las capacidades de los modelos de inteligencia artificial.

El ejecutivo sostuvo que el progreso continuará siendo rápido, pero consideró necesario aprovechar el tiempo que se pueda ganar para abordar los riesgos asociados con esta tecnología. Entre las preocupaciones mencionadas aparecen la posibilidad de perder el control sobre determinados sistemas de IA, su utilización para ciberataques y bioterrorismo y los posibles trastornos económicos.

Amodei también señaló que la competencia comercial entre las empresas puede incrementar estos riesgos y planteó la necesidad de moderar el ritmo de desarrollo.

Las posturas sobre cómo avanzar con la inteligencia artificial no son uniformes entre los principales referentes tecnológicos. Mientras Elon Musk y Sam Altman respaldaron la propuesta de Amodei, Jensen Huang y Mark Zuckerberg defendieron la continuidad del desarrollo de esta tecnología bajo medidas de seguridad.

El debate vuelve a poner en el centro una pregunta que atraviesa a la industria: hasta dónde debería avanzar la inteligencia artificial y a qué ritmo.