Presión por monetizar a toda costa: el perturbador método que utiliza X para inducir a los usuarios a pagar por alcance

X empezó a mostrar una mano gigante animada que aparece sobre el borrador mientras un usuario escribe y señala el botón de promocionar. No dice nada: solo apunta.

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El gesto tiene su lógica. Es el momento de mayor atención del usuario, cuando está por publicar, y el botón es la herramienta paga para ampliar el alcance de una publicación.

Una mano gigante en el momento justo

Los usuarios la reportaron entre el 26 y el 27 de octubre. La mano aparece sobre el cuadro de redacción y apunta al botón Promocionar, sin texto ni explicación, como si fuera una señal muda. Promocionar es la herramienta paga con la que X ofrece mostrar una publicación a más gente.

Tom Warren describió en X que, al ir a escribir, “una mano enorme” apareció señalando el botón. El podcaster Dylan Abruscato respondió que es “tan obstructivo, pero tan efectivo”, y esa frase resume bastante la reacción.

Por qué funciona como empujón

Que aparezca sobre el borrador, y no en la línea de tiempo, es parte del diseño: llega cuando el usuario ya decidió qué decir. Un aviso con texto puede cerrarse sin leer. Una animación que interrumpe la escritura, en cambio, no se puede ignorar del todo. No pide pagar: marca dónde está el botón y deja que el usuario saque la conclusión.

Para quien publica sin pagar, la señal es clara: el alcance tiene un botón. No hace falta cambiar el algoritmo ni anunciar nada para que el mensaje llegue.

Qué se sabe del cambio

Un número creciente de usuarios vio la animación. X no dio explicaciones sobre el cambio, de momento. El cambio llega en pleno recambio en el área de Producto: Peter Sellis anunció el 27 de octubre que asume el liderazgo, después de la salida de Nikita Bier en agosto. La pregunta de fondo es cuánto empuje tolera un usuario antes de irse.