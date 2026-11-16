La ASUS ROG Xbox Ally aparece desde 7.699 pesos mexicanos en Amazon México, según el precio actualizado el 13 de noviembre, en pleno Buen Fin 2026. Para dimensionar la rebaja: la consola llegó al país a fines de octubre de 2025 con un precio oficial de 12.499 pesos mexicanos.

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La diferencia es de 4.800 pesos mexicanos, aproximadamente 38%. Pero el número final depende de las promociones bancarias, que traen condiciones que conviene leer antes de pagar.

Qué consola es y cuánto costó al lanzamiento

La ROG Xbox Ally es la portátil de ASUS y Microsoft que usa un procesador AMD Ryzen Z2 A y gráficos AMD Radeon. ASUS la presentó en México a 12.499 pesos mexicanos a través de su tienda oficial y distribuidores autorizados.

Frente a ese precio, los 7.699 pesos mexicanos de Amazon representan una baja de aproximadamente 38%. Amazon avisa que el valor puede variar durante el día, por lo que conviene verificarlo en el momento de comprar.

Qué promociones bancarias hay

Santander y Banamex ofrecen 30% de bonificación con meses sin intereses, y la Nómina Santander llega a 35%. En Santander, el 30% valía solo el 13 de noviembre, así que esa ventana ya venció.

Todas exigen una compra mínima de 10.000 pesos mexicanos y registrarse en la aplicación de cada banco. El precio de la consola, 7.699 pesos mexicanos, queda por debajo de ese mínimo, un detalle que cambia la cuenta.

Cómo comprar sin errores

El Buen Fin termina el martes 17 de noviembre. Antes de pagar, compará el precio con el de otras tiendas y revisá los términos y condiciones de cada promoción.

La cuenta final depende de dos cosas: si llegás a la compra mínima y si tu banco bonifica el 30% o el 35%. Con 7.699 pesos mexicanos como punto de partida, la ROG Xbox Ally está 38% por debajo del precio con que llegó a México.