Pokémon GO anunció un evento masivo en Ciudad de México: así será el Área Silvestre con Dialga y Palkia Dinamax

Salir a recorrer la ciudad ya es parte del ADN de Pokémon GO, y ahora la Ciudad de México se convertirá en el escenario completo de una de sus celebraciones más grandes. El evento se llama Área Silvestre: Ciudad de México, y se realizará del 6 al 8 de noviembre.

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A diferencia de un evento tradicional concentrado en un solo predio, esta propuesta funciona en cualquier punto de la ciudad: quienes compren la entrada, con un valor de 350 pesos mexicanos, podrán disfrutar de la jugabilidad especial recorriendo distintos puntos de la capital. La experiencia estará activa de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y cada entrenador deberá elegir uno de los tres días para usar su entrada.

Dialga y Palkia Dinamax, los grandes protagonistas

El plato fuerte del evento es el debut de dos Pokémon legendarios: Dialga Dinamax y Palkia Dinamax, con la posibilidad adicional de encontrarlos en su versión Variocolor. También habrá oportunidad de conseguir a Sliggoo de Hisui en encuentros salvajes, que más adelante podrá evolucionar a Goodra de Hisui usando 100 Caramelos de Goomy, junto con apariciones de Latias y Latios Formidables mediante Incienso.

Un Pokémon exclusivo para México

Entre los atractivos del evento aparecen los Pokémon Formidables, criaturas con estadísticas superiores a las normales y más difíciles de capturar, para lo cual estarán disponibles las Safaribolas de GO en Poképaradas especialmente decoradas. El detalle local pasa por Hawlucha Formidable, que solo va a poder conseguirse en la edición de Ciudad de México.

Dos horarios, dos tipos de Pokémon

La actividad se dividirá en franjas que rotan cada hora: la Hora Sólida, enfocada en Pokémon de tipo Acero como Magnemite, Onix, Skarmory y Lucario, y la Hora Intrépida, dedicada a los de tipo Dragón, con apariciones de Charmander, Dratini, Bagon, Gible, Axew y Goomy, entre otros. Quienes no puedan asistir de forma presencial tendrán una segunda chance: Área Silvestre: Global se celebrará del 14 al 15 de noviembre, en el horario local de cada participante.