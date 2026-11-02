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PlayStation Plus confirmó los juegos gratis de noviembre: llega una icónica franquicia remasterizada y un tan esperado título de zombis

PlayStation Plus confirmó sus juegos de noviembre: Dead Island 2, Tomb Raider IV–VI Remastered y Monster Train 2. Cómo reclamarlos hasta el 30.

02 de noviembre, 2026 | 12.15
PlayStation Plus de noviembre

PlayStation Plus suma en noviembre tres juegos sin costo extra para sus suscriptores: Dead Island 2, Tomb Raider IV–VI Remastered y Monster Train 2. Se pueden reclamar del 3 al 30 de noviembre.

El mes mezcla tres géneros que casi no se tocan: acción con zombis, aventura clásica y estrategia con cartas. Es un catálogo pensado para cubrir gustos distintos, desde la nostalgia por Lara Croft hasta el que prefiere pensar cada turno.

Dead Island 2, zombis en una Los Ángeles infestada

Es un RPG de acción ambientado en una Los Ángeles infestada de zombis, con combate cuerpo a cuerpo y modo cooperativo online para hasta tres jugadores.

Tardó nueve años en desarrollarse, lo que explica parte del interés que genera. Está disponible para PS5 y PS4, así que no exige consola nueva para probarlo.

Tomb Raider IV–VI Remastered, tres aventuras en una

La colección reúne The Last Revelation, Chronicles y The Angel of Darkness, es decir, tres juegos clásicos de Lara Croft actualizados para consolas actuales.

Permite alternar entre dos estilos gráficos: los modelos poligonales originales y los remasterizados. Sirve para comparar cuánto cambió el diseño de la saga desde entonces. Se juega en PS5 y PS4, así que también llega a quienes todavía no migraron de consola.

MÁS INFO

Monster Train 2 y cómo reclamar los juegos

Monster Train 2, secuela del juego de 2020, es un roguelite de construcción de mazos para un jugador: se dirigen clanes de ángeles y demonios a bordo de trenes para enfrentar a los Titanes. Suma cinco clanes nuevos y tres niveles verticales, y es el único del trío que se juega solo en PS5.

Los tres títulos se agregan a la biblioteca entre el 3 y el 30 de noviembre y se pueden usar mientras la suscripción esté activa. Los juegos de octubre (F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2) se pueden sumar hasta el 2 de noviembre.

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