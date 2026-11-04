El peligro oculto de estudiar por internet: la revelación sobre las estafas que sufren casi el 50% de los alumnos

Casi la mitad de los estudiantes mexicanos que cursaron en línea sufrió un incidente de seguridad digital en el último año: 49%, según un estudio de Kaspersky. El promedio en América Latina es de 43%.

{{{htmlAmp}}}

El engaño más frecuente no es un hackeo sofisticado, sino un mensaje con un enlace. Y en México cuesta más: 39% de los afectados perdió dinero, frente a 22% en la región.

Qué mostró el estudio

Kaspersky encuestó a casi 2.000 personas de entre 18 y 65 años en 18 países de América Latina. El 76% cursó algún programa en los últimos 12 meses: 38% de forma completamente en línea y 27% combinando lo virtual con lo presencial.

Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para las Américas en Kaspersky, advierte que la demanda de cursos y programas universitarios en línea crece y que hay “riesgos reales” para cualquiera que estudie por internet, desde perder una tesis por un ransomware hasta pagar por un curso falso.

Las estafas más comunes y cuánto cuestan

Los mensajes o enlaces sospechosos sobre aprendizaje fueron el incidente más frecuente: 23% en la región y 26% en México. Siguen las aplicaciones y sitios falsos, los programas maliciosos en archivos educativos, los cursos ficticios, las estafas en grupos de mensajería y la exposición de datos personales.

Muchas campañas apuntan también a las familias: ofrecen supuestas alternativas a la educación tradicional, propuestas para adultos que quieren retomar estudios sin dejar el trabajo y correos con falsos préstamos o becas estudiantiles. Además de la pérdida de dinero, los afectados reportan imposibilidad de acceder a plataformas, fallas en los dispositivos y retrasos en su avance académico.

Cómo protegerse y dónde denunciar

Kaspersky recomienda usar una contraseña distinta para cada plataforma educativa, activar la autenticación multifactor, evitar las redes WiFi públicas en actividades sensibles y comprobar la legitimidad de cursos, sitios y enlaces antes de dar datos o pagar. También aconseja hacer copias de seguridad de los trabajos.

En México, la Guardia Nacional recibe denuncias ciudadanas en el 089. En la Ciudad de México, la Policía Cibernética atiende en el 55 5242 5086. Las víctimas de posibles delitos cibernéticos pueden pedir orientación y presentar reportes ante esas autoridades.