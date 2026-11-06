Organización sin barreras: WhatsApp actualiza sus funciones para coordinar encuentros con cualquier usuario

Los usuarios podrán invitar a personas que no tengan una cuenta de WhatsApp

WhatsApp anunció nuevas funciones para Events, su herramienta para organizar encuentros y reuniones desde la aplicación. La principal novedad es que los usuarios podrán invitar a personas que no tengan una cuenta de WhatsApp, quienes podrán consultar los detalles del evento y confirmar su asistencia sin necesidad de descargar la aplicación.

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La actualización también incorpora Events Home, un nuevo espacio que permitirá crear invitaciones personalizadas, compartirlas y administrar las respuestas de los invitados desde un mismo lugar. La compañía confirmó que las novedades comenzarán a implementarse para todos los usuarios durante las próximas semanas.

Cómo funcionarán las nuevas invitaciones de WhatsApp

Con esta actualización, organizar una reunión será más sencillo para quienes necesitan coordinar encuentros con personas que utilizan distintas plataformas de mensajería.

Los usuarios podrán crear un evento, agregar una imagen de portada y compartir un enlace de invitación. A través de ese vínculo, incluso quienes no tengan una cuenta de WhatsApp podrán acceder a la información del encuentro y responder si asistirán.

De esta manera, la herramienta dejará de estar limitada exclusivamente a los contactos que utilizan la aplicación y permitirá ampliar el alcance de las invitaciones.

Otra de las incorporaciones importantes es Events Home, que funcionará como un centro de administración. Desde allí será posible gestionar las invitaciones, consultar las confirmaciones de asistencia y mantener organizados los encuentros anteriores y próximos.

La actualización de WhatsApp Events comenzará a desplegarse de manera gradual

Además, los organizadores tendrán la posibilidad de configurar recordatorios personalizados para mantener informados a los invitados y sumar la opción de acompañante, conocida como plus one.

Dónde encontrar los eventos y qué pasará con la privacidad

WhatsApp también explicó cómo acceder al historial de encuentros. Para consultar los eventos creados o aquellos a los que una persona fue invitada, habrá que ingresar en Configuración y seleccionar Events. Allí aparecerá una lista completa con las actividades pasadas y futuras.

La compañía también hizo hincapié en la privacidad de esta nueva experiencia. Los números de teléfono de los organizadores no quedarán expuestos ante invitados que no conozcan. Además, las personas que no tengan una cuenta de WhatsApp solamente podrán ver la dirección del encuentro después de confirmar su asistencia.

Por otra parte, la empresa aseguró que los mensajes personales y las llamadas continuarán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, sin cambios en las condiciones de privacidad de esas comunicaciones.

La actualización de WhatsApp Events comenzará a desplegarse de manera gradual y estará disponible para todos los usuarios durante las próximas semanas.