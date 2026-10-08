Oportunidad única en tecnología: el sorpresivo descuento de 8.000 pesos en uno de los smartphones plegables más buscados del mercado

El Motorola razr 60 de 512 GB tiene un descuento de 8.000 pesos mexicanos en Amazon México, en el marco de las Mega Ofertas del Prime Day: baja de 18.999 a 10.999 pesos.

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Los plegables se asocian a precios altos, y un recorte de 42% cambia esa ecuación. El razr 60 es un plegable de tapa, de los que se abren como un teléfono de solapa.

Precio y condiciones de la oferta

El precio original es de 18.999 pesos y el actual, de 10.999, lo que da un ahorro de 8.000 pesos, equivalente a 42%. Para acceder a los valores más bajos se necesita una suscripción activa a Amazon Prime.

El listado indica una vigencia de aproximadamente tres días desde el 6 de octubre, y el precio puede variar. Amazon suma promociones bancarias con meses sin intereses, aunque los bancos, porcentajes y plazos exactos no están especificados.

Pantallas y rendimiento

El razr 60 combina una pantalla externa de 3,6 pulgadas con una interna pOLED de 6,9 pulgadas, de 120 Hz y 3.000 nits de brillo. Corre Android 15 con una capa de personalización limpia.

Por dentro lleva un procesador MediaTek 7400X, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. En cámaras ofrece un sensor principal de 50 MP y una cámara selfie de 32 MP.

Qué conviene mirar antes de comprar

Hay datos que conviene confirmar en la ficha de Amazon antes de comprar: batería, velocidad de carga y resistencia al agua o al polvo, que son puntos clave en un plegable. Son datos que definen el uso diario más que la cifra de nits o los megapíxeles.

Con la suscripción a Prime como condición, la cuenta real depende de si el comprador ya la tiene. La oferta rige en Amazon México y no está claro si existe un equivalente en la Argentina.