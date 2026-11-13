Nostalgia y tecnología en el Día de la Música: cómo es la colección de Philips que busca conquistar a los conquistar a los fanáticos del sonido en Argentina

La propuesta se distingue por sus colores vibrantes, formas retro y detalles visuales inspirados en los equipos de audio clásicos

Philips presentó Moving Sound, una nueva línea de audio que recupera el estilo característico de los años 80 y lo combina con tecnología y prestaciones pensadas para los hábitos de consumo actuales. En el marco del Día de la Música, la marca lanzó una colección integrada por cuatro productos que buscan acompañar distintos momentos: desde escuchar música en movimiento hasta compartir canciones en reuniones y encuentros al aire libre.

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La propuesta se distingue por sus colores vibrantes, formas retro y detalles visuales inspirados en los equipos de audio clásicos. La familia incluye dos parlantes portátiles, The Tube y The Roller, y dos opciones de auriculares: The Buds y Ringo Duo.

Moving Sound: los parlantes portátiles de Philips

Entre los productos de la colección se encuentran dos parlantes diseñados para disfrutar de la música tanto en interiores como en exteriores.

The Tube recupera la estética de los equipos de audio tradicionales y ofrece un sistema estéreo de dos vías, con hasta 280 W de potencia máxima (140 W RMS). Incorpora Bluetooth 6.0, conexión multipunto y tecnología Auracast™, que permite vincular varios parlantes compatibles. Su batería ofrece hasta 24 horas de reproducción y cuenta con certificación IP67, que garantiza resistencia al polvo y al agua.

Por su parte, The Roller presenta un formato más compacto, con hasta 120 W de potencia máxima (60 W RMS), sonido estéreo y graves profundos. Comparte varias características con su hermano mayor, como Bluetooth 6.0, Auracast™, autonomía de hasta 24 horas y resistencia IP67.

Ambos modelos incorporan el Modo Moving Sound, una función que adapta el audio a espacios abiertos y ambientes amplios para potenciar el volumen y recuperar la presencia de los graves.

La propuesta se distingue por sus colores vibrantes, formas retro y detalles visuales inspirados en los equipos de audio clásicos

Auriculares inalámbricos con estética de los años 80

La colección también incluye dos alternativas para quienes prefieren escuchar música de manera individual.

The Buds son auriculares totalmente inalámbricos que ofrecen cancelación adaptativa de ruido, Bluetooth 6.0 y conexión multipunto. Su estuche de carga incorpora una pantalla táctil y permite alcanzar hasta 42 horas de reproducción. Además, cuentan con certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua.

En tanto, Ringo Duo recupera el formato de los auriculares supraaurales clásicos. Se destacan por su diseño ultraligero de apenas 80 gramos y sus almohadillas intercambiables en distintos colores. Pueden utilizarse de forma inalámbrica o mediante el cable USB-C incluido y ofrecen hasta 26 horas de autonomía.

Personalización y detalles retro

Moving Sound suma otros elementos distintivos, como pantallas con animaciones de inspiración retro y anillos LED que acompañan el ritmo de la música. También permite personalizar distintas funciones mediante las aplicaciones Philips Entertainment o Philips Headphones, según el dispositivo.

Con esta colección, Philips busca combinar diseño vintage, conectividad y prestaciones actuales en una propuesta que abarca diferentes formas de disfrutar la música.