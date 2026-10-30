Motorola reabre sus tiendas insignia en Argentina con una apuesta exclusiva por la tecnología y el diseño

Motorola reabrió el 15 de octubre su Flagship Store de Palermo Soho y extiende la renovación de sus tiendas insignia a Unicenter Shopping. La apuesta es clara: el local deja de ser un punto de venta y pasa a ser una vitrina de diseño.

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Son las dos tiendas con las que la marca estrenó formato propio en el país en 2022, con celulares de las familias Moto e, Moto G y Edge. Más de cuatro años después, el relanzamiento cambia el foco: del catálogo a la experiencia.

Qué cambia en la tienda de Palermo Soho

El local renovado incorpora mesas con cajones interactivos para explorar colores, materiales y texturas de cada dispositivo. La lógica es tocar y comparar antes de decidir, algo que ni una góndola ni una ficha de e-commerce resuelven.

Los espacios están pensados para conocer las novedades y el ecosistema de la marca. Para Valeria Fernández, directora de Marketing de Motorola Argentina, las tiendas buscan “acercarnos a los consumidores” y entender qué necesitan.

El razr 70 Crystals by Swarovski, protagonista

La pieza que más se destaca es el motorola razr 70 Crystals by Swarovski, un plegable con acabado en tono PANTONE Meteorite y cubierta posterior acolchada inspirada en el cuero. Lleva 34 cristales Swarovski Silver Night engarzados a mano y un cristal exclusivo de 32 facetas en la bisagra.

En pantallas, tiene una externa de 3,6 pulgadas para usar apps, responder mensajes y ver notificaciones sin abrirlo, y una interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas. Forma parte de la Brilliant Collection, junto con los moto buds 2 plus Swarovski y el motorola signature Swarovski.

Por qué importa la apuesta por el diseño

La Brilliant Collection muestra hacia dónde empuja Motorola: tecnología que también se compra por estética. Con cristales, texturas y colores PANTONE, el razr compite en el terreno de la moda tanto como en el de las especificaciones, y la tienda es el lugar donde ese argumento se vuelve tangible.

Para quien compra, la ventaja es ver y tocar los equipos antes de elegir. Con Palermo reabierta y Unicenter Shopping a continuación, la marca refuerza su vidriera física en el país.