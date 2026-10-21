Llegaron las Ofertas de Halloween 2026 a Epic Games Store: descuentos de hasta 80% en juegos AAA y de terror

Uno de los títulos recomendados es Resident Evil Requiem, que combina terror y supervivencia.

Epic Games Store lanzó sus Ofertas de Halloween 2026, una promoción que permite comprar videojuegos con descuentos de hasta el 80%. La campaña estará disponible desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre y reúne títulos de terror, supervivencia, acción y otros géneros para PC.

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Entre los juegos destacados de esta edición se encuentran Resident Evil Requiem, Cronos: The New Dawn y John Carpenter’s Toxic Commando. La selección también incluye LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y Corsair Cove, una propuesta de construcción y gestión con temática pirata.

Los juegos destacados de las ofertas de Halloween

Uno de los títulos recomendados es Resident Evil Requiem, que combina terror y supervivencia en escenarios como el centro de atención médica Rhodes Hill y las ruinas de Raccoon City. La aventura alterna entre Grace Ashcroft, una analista del FBI que debe recurrir al sigilo y administrar recursos, y Leon S. Kennedy, quien enfrenta a los muertos vivientes con un mayor poder de fuego. Además, su compra incluye el atuendo de Grace Ashcroft para Fortnite.

Otro de los protagonistas de la promoción es Cronos: The New Dawn, un juego de ciencia ficción y terror ambientado en una versión pesadillesca de la Polonia comunista de los años 80. El jugador controla a una agente conocida como La Viajera, que explora anomalías temporales para rescatar almas humanas. La munición limitada y los mutantes que evolucionan al absorber cadáveres forman parte de sus principales desafíos. La compra también otorga un atuendo de La Viajera para Fortnite.

Por su parte, John Carpenter’s Toxic Commando propone combatir enormes hordas de zombis mutantes con vehículos y armas. Desarrollado por Saber Interactive, combina conducción todoterreno, escenarios difíciles y acción cooperativa, con una estética inspirada en el terror exagerado de los años 80.

Antes de comprar, verificá que el descuento siga vigente y que tu PC cumpla con los requisitos del juego.

La lista se completa con LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, una aventura de mundo abierto que recorre la historia de Bruce Wayne y sus enfrentamientos con villanos como el Guasón y el Pingüino. También figura Corsair Cove, en el que hay que transformar un barco naufragado y una isla desierta en un asentamiento pirata, gestionar recursos y construir una comunidad.

Cómo aprovechar las ofertas de Epic Games

Para acceder a los descuentos, hay que ingresar a la Epic Games Store, buscar el videojuego elegido y revisar su precio promocional antes de completar la compra. Las ofertas están disponibles durante el período anunciado, hasta el 2 de noviembre de 2026.

Para aprovechar las ofertas de Halloween 2026, hay que seguir estos pasos: