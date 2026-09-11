Llega "El Sonidito" a Fortnite: fecha, hora y cómo conseguir la icónica canción en la tienda del videojuego

Hay canciones que no necesitan presentación en México, y El Sonidito es una de ellas. Epic Games confirmó que el clásico de Hechizeros Band se suma al catálogo musical de Fortnite, con fecha y horario ya definidos.

{{{htmlAmp}}}

El tema llegará como una nueva Pista de Improvisación (Jam Track) para Fortnite Festival, el modo de ritmo integrado al ecosistema del juego y desarrollado por Harmonix, el estudio detrás de la saga Rock Band. La canción va a estar disponible en la Tienda de Objetos a partir del jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas de México, lo que equivale a las 19:00 en Colombia y Perú, y a las 21:00 en Argentina y Chile.

Cómo conseguirla dentro del juego

Para hacerse con la pista, hay que entrar al modo Fortnite Festival, ir a la Tienda de Objetos y buscar "El Sonidito" entre las canciones disponibles. La compra se hace con PaVos, la moneda virtual del juego, aunque por ahora Epic Games no confirmó el precio oficial ni cuánto tiempo va a estar disponible en la tienda. El anuncio se hizo desde las redes oficiales de Fortnite Festival, con un mensaje acorde a la ocasión: "Prepara tus instrumentos porque se armó el gran bailazo en Festival".

Un uso que va más allá del escenario musical

Una vez comprada, la canción queda guardada en la biblioteca musical del jugador y se puede usar en distintas modalidades: en el Escenario de Improvisación, donde es posible mezclar ritmos y armar sesiones con amigos combinando bucles musicales, pero también como gesto para acompañar bailes y reacciones dentro del modo Battle Royale y otras experiencias creativas del juego.

La historia detrás del tema

Lanzada en 2008, El Sonidito se convirtió en el mayor éxito de Hechizeros Band, gracias a su característico ritmo de technobanda. Con los años, la canción mantuvo una presencia constante en redes sociales, fiestas y eventos masivos, hasta convertirse en un fenómeno de cultura popular que ahora suma un nuevo capítulo dentro de uno de los videojuegos más jugados del mundo.