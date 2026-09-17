Llega el nuevo EA Sports FC 27: a qué hora habilita los servidores el videojuego de fútbol más esperado del año

Los usuarios de Ultimate Edition o Ultimate Plus Edition podrán comenzar a jugar desde el viernes 18 de septiembre.

EA Sports FC 27 saldrá oficialmente el viernes 25 de septiembre de 2026, aunque algunos jugadores podrán acceder al nuevo videojuego de fútbol de Electronic Arts una semana antes. Quienes tengan la Ultimate Edition o Ultimate Plus Edition podrán comenzar a jugar desde el viernes 18 de septiembre, mientras que los horarios de lanzamiento dependerán de la plataforma.

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En Argentina, los usuarios de PC podrán acceder al juego desde las 20:00 del jueves 17 de septiembre, mientras que en consolas el desbloqueo se producirá a la medianoche del 18 de septiembre, según la hora local de cada país. Para el lanzamiento general del 25 de septiembre, el esquema será similar: medianoche en consolas y 20:00 del 24 de septiembre en PC para Argentina.

Cuándo se puede jugar a EA Sports FC 27

El acceso anticipado está disponible para quienes hayan comprado la Ultimate Edition o la Ultimate Plus Edition, aunque esta última solamente estuvo disponible durante el período de reserva. Ambas permiten jugar hasta siete días antes del lanzamiento oficial.

En PC, mediante Steam o EA App, el desbloqueo del acceso anticipado se produce a las 23:00 UTC del 17 de septiembre. En Argentina, esto equivale a las 20:00 de ese mismo día. En consolas, en cambio, el juego se habilita a las 00:00 del 18 de septiembre según la hora local.

La Standard Edition estará disponible para todos los jugadores desde el 25 de septiembre. Su precio base aproximado es de USD 69,99 e incluye distintos beneficios de reserva para modos como Ultimate Team, Modo Carrera y Clubes.

Qué incluye cada edición de EA Sports FC 27

La Ultimate Edition cuesta aproximadamente USD 99,99 y suma, además de los contenidos de la edición estándar, los siete días de acceso anticipado, 6.000 FC Points distribuidos en tres entregas, un artículo de héroe o internacional de 85 o más de valoración para Ultimate Team y el Pase de Temporada Premium de la primera temporada.

Por su parte, la Ultimate Plus Edition tiene un precio base aproximado de USD 109,99. Incluye los beneficios de la Ultimate Edition y agrega contenido cosmético exclusivo, fichas para acceder directamente al Ultimate Draft y multiplicadores de experiencia durante las primeras dos semanas de la temporada. Esta versión fue exclusiva del período de reserva.

El juego también incorpora novedades como The Grounds, un nuevo modo de mundo abierto centrado en el fútbol de barrio.

The Grounds es un nuevo modo de mundo abierto centrado en el fútbol de barrio.

EA Play también permite probar EA Sports FC 27

Los suscriptores de EA Play podrán probar el juego durante diez horas desde el 18 de septiembre. El progreso conseguido durante la prueba quedará guardado para la versión completa.

En el caso de EA Play Pro, disponible exclusivamente para PC, los usuarios tendrán acceso ilimitado a la versión Ultimate Edition desde el 18 de septiembre mientras mantengan activa la suscripción.