Llega el heredero de PC Fútbol: fecha de lanzamiento para el simulador con estafas, egos y dramas amorosos

International Football Manager 27 ya tiene fecha de lanzamiento. El videojuego estará disponible desde el 10 de diciembre de 2026 en Steam para PC y Mac y buscará recuperar el espíritu de PC Fútbol, con una propuesta centrada en la gestión de clubes, pero con un enfoque más dinámico, humorístico y descontracturado.

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A diferencia de otros simuladores de fútbol, el título no se limitará a los fichajes, las tácticas y los resultados. Los jugadores también deberán afrontar estafas, especuladores inmobiliarios, conflictos sentimentales y futbolistas con comportamientos difíciles, en una experiencia que apunta a representar el costado más caótico del fútbol profesional.

Un mánager de fútbol con humor y situaciones inesperadas

Desarrollado por los estudios españoles UPLAY Online y La Media Inglesa, International Football Manager 27 busca diferenciarse de los juegos de gestión más tradicionales. Sus responsables quieren que las partidas tengan acontecimientos constantes y decisiones que mantengan al jugador involucrado, sin largos períodos de espera entre una situación y otra.

Además de administrar las instalaciones del club, habrá que ocuparse de los problemas personales y profesionales de los integrantes del plantel. Las estrellas con actitudes infantiles, los engaños y los conflictos amorosos formarán parte de los desafíos que pueden complicar la temporada.

Ilie Oleart, fundador de La Media Inglesa, explicó que la intención es recuperar el espíritu adictivo de PC Fútbol, pero adaptarlo a una versión más actual, imprevisible y cercana a las dificultades de dirigir una institución deportiva.

El videojuego estará disponible desde el 10 de diciembre de 2026 en Steam

Más de 24.000 futbolistas y sin licencias oficiales

Una de las particularidades del proyecto es que no tendrá licencias oficiales. Según Jaume Noguera, responsable de marketing de UPLAY Online, el tono irreverente y las situaciones que propone el juego dificultarían la aprobación de las competiciones deportivas.

Como alternativa, los desarrolladores ofrecerán un editor completamente gratuito para que la comunidad pueda modificar el contenido. La herramienta permitirá personalizar el juego, que contará con más de 24.000 futbolistas y más de 900 equipos, además de la posibilidad de dirigir selecciones nacionales.

Detrás del proyecto está UPLAY Online, un estudio con sede en Barcelona conocido por Youtubers Life y con experiencia en juegos de gestión deportiva como Striker Manager e International Basketball Manager.

Con su combinación de estrategia, humor y acontecimientos inesperados, International Football Manager 27 buscará atraer tanto a quienes disfrutaban de PC Fútbol como a los aficionados que buscan una alternativa más dinámica dentro del género. Su lanzamiento está previsto para el 10 de diciembre de 2026.