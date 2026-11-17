DiabetIA es una aplicación creada por científicos michoacanos que usa inteligencia artificial para calcular el riesgo de que un paciente con diabetes tipo 2 desarrolle complicaciones crónicas. Todavía no llegó a los consultorios: está en fase de validación.

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En México, la diabetes tipo 2 alcanza al 17% de la población (11,6% con diagnóstico y 5,4% sin diagnosticar), según la Ensanut Continua 2021-2024, y es la segunda causa de muerte del país, de acuerdo con el Inegi. El desafío no es solo diagnosticar, sino ver el deterioro a tiempo: los análisis periódicos no lo captan porque sus resultados dependen de lo que el paciente comió antes y pasan meses o años entre un estudio y otro.

Cómo funciona DiabetIA

El proyecto lo encabeza el doctor Cleto Álvarez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junto con Anel Gómez, directora del Centro de Investigación Biomédica de Michoacán del IMSS, y Arturo López, doctor en Informática Biomédica. Desarrollaron un algoritmo de machine learning que detecta patrones en los resultados de los estudios de cada paciente y calcula la probabilidad de complicaciones crónicas, para que el médico intervenga antes.

La herramienta tiene un objetivo secundario: calcular el abasto y los costos de los fármacos de la institución que la use. Forma parte del Programa Sectorial de Salud, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (antes Conacyt), que aportó 300.000 pesos por cada una de sus dos etapas para equipo de cómputo, un servidor y la contratación de ingenieros de datos.

Una base de 137.000 pacientes

El protocolo se desarrolló en 2018 y lo autorizaron el IMSS, la UMSNH, la UNAM y el entonces Conacyt. Con datos del IMSS armaron una base de 137.000 pacientes diagnosticados con diabetes hasta 2020, de los 2.255.000 que atendía la institución en Michoacán, y la depuraron de errores e imprecisiones.

Según Anel Gómez, los datos preliminares sobre esos pacientes muestran una frecuencia de 11,1% de daño renal, 9,6% de disminución de la vista, 6% de afecciones nerviosas y 13,5% de pie diabético. La investigadora asegura que el algoritmo tiene una eficacia del 97%.

Falta que llegue al consultorio

Las instituciones involucradas validan la herramienta para instalarla como módulo adicional del software de expediente electrónico que usan los consultorios del IMSS. Hasta que eso ocurra, no forma parte de la atención diaria de los pacientes.

Gómez plantea que la aplicación se utilice a nivel nacional y que se adapte a otras enfermedades. Por ahora, DiabetIA es una herramienta entrenada con datos de Michoacán que llegan hasta 2020.