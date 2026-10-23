Llega el CyberWeek con promociones en tecnología: Epson presentó sus soluciones para proyectos personales y profesionales

El Cyber Week representa una oportunidad para renovar los dispositivos tecnológicos y encontrar soluciones que se adapten a las necesidades cotidianas. En este contexto, Epson propone distintas alternativas para el hogar, los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con impresoras diseñadas para reducir los costos de impresión y proyectores que buscan transformar la experiencia de entretenimiento.

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La propuesta de la compañía incluye la línea EcoTank Home, orientada a la creatividad familiar; las impresoras EcoTank Pro, pensadas para el trabajo y la productividad; y los proyectores inteligentes LifeStudio, que permiten disfrutar de películas, series y videojuegos en pantallas de gran tamaño.

Impresoras Epson EcoTank: creatividad y ahorro para el hogar

Renovar la impresora doméstica puede servir para desarrollar proyectos personales, escolares y creativos. La línea Epson EcoTank Home está diseñada para imprimir fotografías, crear stickers, realizar manualidades y preparar trabajos escolares, entre otras posibilidades.

Estos equipos incorporan un sistema de tanque de tinta de alto rendimiento, pensado para ofrecer un bajo costo de impresión. Según la compañía, esta generación es hasta un 20% más compacta y un 20% más rápida que las anteriores.

Además, es compatible con Epson Smart Panel, una aplicación que permite gestionar las impresiones desde el celular. La herramienta utiliza inteligencia artificial (IA) para optimizar automáticamente el contraste, los tonos y los detalles de las imágenes. También facilita la impresión de archivos almacenados en el teléfono o en la nube.

Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación. El uso de datos móviles puede generar cargos adicionales.

Renovar la impresora doméstica puede servir para desarrollar proyectos personales, escolares y creativos

EcoTank Pro: soluciones para emprendedores y PyMEs

Para quienes trabajan desde casa o necesitan equipamiento para una oficina, Epson presenta las EcoTank Pro L4360 y L6370. Estos modelos están orientados a mejorar la productividad de los emprendimientos y las pequeñas empresas, con foco en el rendimiento y el costo de impresión.

Ambas impresoras incorporan la tecnología PrecisionCore Heat-Free, impresión dúplex automática y opciones de conectividad que buscan simplificar las tareas diarias. La impresión a doble faz permite reducir el consumo de papel, mientras que el sistema de tanque de tinta apunta a disminuir los gastos asociados al uso frecuente del equipo.

De esta manera, la propuesta busca acompañar a los negocios que necesitan imprimir documentos y materiales de trabajo de forma habitual.

LifeStudio: proyectores inteligentes para el entretenimiento

La tercera alternativa es Epson LifeStudio, una línea de proyectores inteligentes portátiles que permite proyectar imágenes de hasta 150 pulgadas. Según el modelo, ofrecen resolución Full HD o 4K PRO-UHD.

Los dispositivos integran Google TV, sonido desarrollado por Bose y acceso a la aplicación Epson Projection Studio. Su diseño portátil permite trasladarlos entre distintos ambientes sin depender de varios equipos adicionales.

Así, Epson busca ampliar las posibilidades de entretenimiento en el hogar, desde mirar películas y series hasta jugar videojuegos o escuchar música.

Con estas alternativas, la compañía propone aprovechar el Cyber Week para actualizar la tecnología del hogar, incorporar herramientas de trabajo y explorar nuevas formas de entretenimiento.