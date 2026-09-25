Llega al CENART: diseño, tecnología y creatividad para imaginar otros futuros en México

El Centro Nacional de las Artes (CENART), en la Ciudad de México, será sede el próximo 1 de octubre de la séptima edición de What Design Can Do México GNP, un festival internacional que reúne diseño, tecnología y creatividad bajo una misma pregunta: cómo pensar el futuro desde lugares que no son los centros tradicionales de innovación.

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La propuesta de este año se titula "El otro diseño, imaginar desde múltiples centros" y recorre disciplinas tan distintas como la arquitectura, la moda, la fotografía, la economía circular, la inteligencia artificial y los conocimientos indígenas. La idea de fondo es simple pero potente: algunas de las mejores respuestas a los problemas actuales no nacen en los polos de innovación de siempre.

Tres actos para repensar el diseño

El festival se organiza en tres bloques temáticos a lo largo de una sola jornada, de 10 a 19 horas, en el Teatro de las Artes del CENART, dentro del Abierto de Diseño CDMX. El primero se centra en prácticas locales como el reciclaje textil y la inclusión social; el segundo explora el futurismo indígena y el diseño prospectivo desde distintas geografías.

El tercer acto, dedicado a la migración y el cruce cultural, pone el foco en cómo se transforman las ideas cuando circulan entre territorios y fronteras. Ahí conviven la inteligencia artificial, la artesanía, la arquitectura y la música como herramientas de un mismo debate sobre qué significa diseñar hoy.

Una lista de invitados de varios continentes

Entre los participantes confirmados aparece Yayra Agbofah, de Ghana, que trabaja con residuos textiles del mercado de Kantamanto para generar empleo y economía circular. También estará el estudio chileno gt2P, especializado en cruzar fabricación digital con saberes artesanales de sus territorios.

Desde México llega el fotógrafo Santiago Arau, conocido por su trabajo de fotografía aérea sobre fenómenos urbanos y ambientales, junto a proyectos locales como Mi Valedor y Ecolana. La nómina se completa con nombres como la arquitecta Tatiana Bilbao y Samir Bantal, socio del estudio OMA, entre otros participantes internacionales.

Cuándo y cómo asistir

WDCD México GNP 2026 se realizará en el Auditorio Blas Galindo del CENART, con entradas disponibles en la plataforma oficial del recinto y descuentos para estudiantes, docentes y adultos mayores. La organización nació en Ámsterdam y desde entonces impulsa festivales y convocatorias que conectan proyectos de diseño de distintas partes del mundo.

Para quienes trabajan en tecnología, creatividad o innovación, la cita funciona como una radiografía de tendencias que todavía no llegaron al mainstream, pero que ya empiezan a marcar agenda en comunidades de diseño de todo el planeta.