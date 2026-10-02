La Liga MX regresa oficialmente al EA Sports FC 27 tras cuatro años de ausencia

El fútbol mexicano vuelve a tener representación oficial en el videojuego de EA Sports después de un período en el que Konami, con su eFootball, había quedado como la única alternativa para jugar con equipos de la Liga MX. En EA Sports FC 27, los 18 clubes del torneo regresan con uniformes actualizados, escudos, patrocinadores e himno oficial.

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La vuelta llega después de que la liga se desvinculara de la franquicia años atrás, en un movimiento que dejó a los hinchas mexicanos del género sin la opción de armar equipos nacionales dentro del título más jugado del género. Ahora, los clubes están disponibles en los principales modos del juego, incluido Ultimate Team.

Lo que todavía falta para sentirse completo

No todo volvió de una vez. La actualización no incluye los estadios propios de los clubes mexicanos ni competiciones como la Leagues Cup, dos elementos que sí tienen otras ligas con mayor peso dentro del juego. Según el análisis de Xataka México, la Liga MX "se siente incompleta frente al tratamiento que reciben las ligas más relevantes".

Ese desnivel también se nota en el terreno visual. La representación facial de algunos jugadores, como Israel Reyes, quedó por debajo del estándar que EA suele manejar con figuras de ligas top, mientras que otros futbolistas, como Henry Martín, sí lograron un modelado más fiel.

Un regreso real, pero todavía a mitad de camino

La conclusión del medio especializado resume bien el estado actual de la integración: EA hizo el trabajo necesario para que la Liga MX estuviera presente, pero no siempre el necesario para que se sintiera completamente integrada al resto del juego.

Para los jugadores mexicanos, de todos modos, el regreso representa un salto respecto a los últimos años: poder armar un equipo de la Liga MX dentro de Ultimate Team, con licencias oficiales, es algo que habían pedido de forma sostenida desde que la liga salió del catálogo de EA.