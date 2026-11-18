Rockstar Games se prepara para uno de los lanzamientos más importantes de la industria de los videojuegos en 2026.

Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la popular franquicia de Rockstar Games, llegará oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026, trece años después del lanzamiento de su antecesor. El videojuego estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, mientras que los usuarios de PC deberán esperar para poder disfrutarlo.

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La expectativa por el estreno es enorme. Esta vez, la historia se desarrollará en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y tendrá como protagonistas a Jason y Lucia, una pareja que se mueve en el mundo criminal de una versión moderna de Vice City. Además, las primeras críticas de la prensa especializada ya destacan su nivel de detalle y su propuesta de mundo abierto.

GTA VI: plataformas, protagonistas y principales novedades

El nuevo título de Rockstar Games propone una aventura de mundo abierto que busca llevar la experiencia de la saga a otro nivel. La historia seguirá los pasos de Jason y Lucia, quienes deberán abrirse camino en distintos escenarios de Leonida, con Vice City como uno de sus principales puntos de referencia.

En cuanto a su disponibilidad, GTA VI se lanzará primero en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Por el momento, no habrá una versión para computadoras, aunque los reportes mencionados en la publicación apuntan a que podría llegar a principios de 2027.

Otro de los aspectos destacados será su apartado musical. La banda sonora original estará a cargo del dúo electrónico francés Justice, que preparó más de tres horas de música. También contará con colaboraciones de artistas como Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

Los jugadores también deberán tener en cuenta los requisitos de almacenamiento. La instalación del videojuego demandará aproximadamente 212 GB de espacio, por lo que será necesario revisar la capacidad disponible en la consola antes de descargarlo.

Cuánto cuesta GTA VI y qué dicen las primeras críticas

El precio del videojuego es otro de los temas que concentra la atención de los jugadores argentinos. La carga impositiva sobre los consumos digitales en dólares ubica al país entre los mercados más caros para comprar el nuevo lanzamiento de Rockstar.

De acuerdo con la información publicada, la edición Ultimate puede alcanzar los 242.851 pesos argentinos, una cifra que posiciona a la Argentina como el cuarto mercado más caro del mundo para adquirir el título.

El videojuego estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

En paralelo, las primeras reseñas de la prensa especializada generaron expectativas muy altas. Tras levantarse el embargo para publicar análisis, los especialistas destacaron especialmente el nivel de detalle de los escenarios y el clima dinámico del mundo abierto.

Estos elementos impulsaron rápidamente a GTA VI entre los videojuegos con mejores calificaciones de la historia del agregador Metacritic.

Con trece años de espera desde la anterior entrega principal, Rockstar Games se prepara para uno de los lanzamientos más importantes de la industria de los videojuegos en 2026.