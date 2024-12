No hace falta cambiar de cargador: ¿Cómo solucionar el problema de carga lenta en los iPhone?

Cómo limpiar el puerto de carga de los iPhone y mejorar la batería

Uno de los problemas que las personas afrontan con los iPhone es que la batería se drena de manera rápido o no tienen la velocidad suficiente para renovarla al momento de carga, sino que se debe esperar un tiempo más que considerable. En muchos casos, la solución se encuentra aplicando un truco casero y que permite ahorrar bastante dinero.

A las empresas que diseñan celulares se les exige cada vez más mejores funciones, pero más que nada que la batería pueda soportar al menos un rango mayor de 10 horas de uso. Esto es producto de que son muchas las personas que trabajan con los dispositivos y en diferentes momentos del días no cuentan con un lugar donde recargarlos.

"Si su teléfono ya no carga quizá esté sucio el puerto de carga, con una aguja cuidadosamente empiecen poco a poco a remover la basura que se almacena dentro de este. Un movimiento hacia arriba para no dañar los contactos", manifestó Hector Voorhies, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El hecho de guardar el celular en los bolsillos de las prendas genera que varias pelusas ingresen por el orificio.

Se debe realizar un trabajo bastante preciso, pero que cualquier persona puede aplicarlo en la comodidad de su hogar. Solo es necesario algo fino como una aguja o un escarbadientes para remover la basura que puede llegar haber quedo en el puerto de carga. Este mismo procedimiento se también es ideal en caso de que el dispositivo no detecte a los auriculares con ficha antes de considerar la idea de que se dañaron y hay que comprar otros.

¿Por qué no hay que usar arroz para secar a los iPhone y cuál es el método correcto?

Una de las soluciones más frecuentes que se suele escuchar cuando una persona anuncia que se le cayó el iPhone a un recipiente con agua es que lo debe colocar dentro de un pote con arroz y dejarlo un largo tiempo. De esta manera, se producirá la absorción del líquido que se encuentra en el interior del dispositivo y estará en condiciones de ser utilizado nuevamente.

Sin embargo, Apple sacó un comunicado en el que desaconseja esta práctica por dos motivos. El primero es que no es tan efectivo como se cree, y el segundo expone que hay chances de que el celular se dañe y sea mayor el dinero a gastar en el servicio técnico. La mejor solución es que quede en un lugar donde circula una gran corriente de viento.

Por otro lado, el sistema operativo de los iPhone cuenta con un advertencia para los usuarios en caso de que el dispositivo tenga agua en su interior. La alerta recomienda apagarlo y volver a repetir el proceso de secado con aire. Se puede hacer uso de un ventilador para que se elimine la humedad que se encuentra presente.